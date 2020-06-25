Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573454112.html
На Кубани число жертв коронавируса достигло 70
Количество умерших, инфицированных коронавирусом, на Кубани достигло 70, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
ленинградский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
ленинградский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ленинградский район, общество

На Кубани число жертв коронавируса достигло 70

11:59 25.06.2020
127
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Количество умерших, инфицированных коронавирусом, на Кубани достигло 70, сообщает оперативный штаб региона.
Ленинградском районе скончался пациент с диагнозом COVID-19… 52-летний житель станицы Староминской был госпитализирован в Ленинградскую ЦРБ. Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Больше месяца мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У пациента диагностированы тяжелое течение COVID-19 и внебольничная двусторонняя пневмония. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, мужчина также страдал гипертонической болезнью и другими заболеваниями. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось... Всего в регионе зафиксировано 70 летальных случаев", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе выявлено 59 заболевших. Отмечается, что впервые с 28 апреля количество новых случаев заболевания коронавирусом упало ниже 60 за сутки. Общее число заболевших – 5683 человека, из которых 4403 выздоровели. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 100,1.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛенинградский районОбщество
Рекомендуем
Сотрудник таможенной службы РФ в зале международного аэропорта Домодедово
Таможня пресекла незаконный вывоз стали атомной подлодки в Китай
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 330 тысяч
Машина скорой помощи
В армянском селе прогремел взрыв недалеко от церкви
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию на участках для голосования
Врач скорой помощи
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
Константин Косачев
Косачев оценил планы США перебросить войска из Германии в Польшу
Конституция РФ
Главы Чукотки и Якутии проголосовали по поправкам в Конституцию
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Россия поднялась на 12-е место в мире по числу смертей из-за COVID-19
Глава Тувы Шолбан Кара-оол
Глава Тувы попросил Минздрав прислать врачей для борьбы с COVID-19
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
Минобороны Японии объяснило отказ от размещения американской системы ПРО
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
"Завидовать нечему": сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение больницы
Из омского дома престарелых госпитализировали всех заболевших COVID-19
Саратов
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
Лента новостейМолния