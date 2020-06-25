На Кубани число жертв коронавируса достигло 70

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе выявлено 59 заболевших. Отмечается, что впервые с 28 апреля количество новых случаев заболевания коронавирусом упало ниже 60 за сутки. Общее число заболевших – 5683 человека, из которых 4403 выздоровели. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 100,1.