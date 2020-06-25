На Кубани число жертв коронавируса достигло 70

КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Количество умерших, инфицированных коронавирусом, на Кубани достигло 70, сообщает оперативный штаб региона.
"В Ленинградском районе скончался пациент с диагнозом COVID-19… 52-летний житель станицы Староминской был госпитализирован в Ленинградскую ЦРБ. Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Больше месяца мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У пациента диагностированы тяжелое течение COVID-19 и внебольничная двусторонняя пневмония. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, мужчина также страдал гипертонической болезнью и другими заболеваниями. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось... Всего в регионе зафиксировано 70 летальных случаев", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе выявлено 59 заболевших. Отмечается, что впервые с 28 апреля количество новых случаев заболевания коронавирусом упало ниже 60 за сутки. Общее число заболевших – 5683 человека, из которых 4403 выздоровели. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 100,1.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.