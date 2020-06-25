https://ria.ru/20200625/1573453839.html
Власти Болгарии готовы продлить туристический сезон до октября
Болгария готова продлить туристический сезон до конца октября и субсидировать чартеры, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:07
2020-06-25T13:07
туризм
туризм
николина ангелкова
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
великобритания
варна
нидерланды
болгария
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великобритания
варна
нидерланды
болгария
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155861/44/1558614448_0:167:1600:1067_1400x0_80_0_0_4775892878edb5d5db729a6d19ab3671.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, николина ангелкова, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания, варна, нидерланды, болгария
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости.
Болгария готова продлить туристический сезон до конца октября и субсидировать чартеры, сообщает
АТОР.
В стране планируют начать принимать отдыхающих с 1 июля. Как рассказала на брифинге министр туризма Николина Ангелкова, первые чартерные рейсы из Нидерландов и Германии прибудут на курорты уже в конце июня.
В аэропорту Бургаса ожидают до конца сентября более 10,6 тысячи чартерных рейсов, в Варне – порядка 6,4 тысячи. В этом списке и запланированные ранее рейсы из России. В Болгарии очень рассчитывают на российских гостей. По оценке Минтуризма страны, при оптимистическом сценарии, в случае чартеров из Великобритании и России, падение доходов в секторе туризма составит от не более 40 процентов. Если их не будет, спад в отрасли может достичь 50 процентов.
Чтобы стимулировать иностранных туроператоров сохранить полетные программы, Минтуризма Болгарии предложило субсидировать чартеры. Речь идет о 35 евро за каждого привезенного путешественника. "Это дает возможность удлинить летний туристический сезон до конца октября", — заявила Ангелкова.