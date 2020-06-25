Власти Болгарии готовы продлить туристический сезон до октября

В стране планируют начать принимать отдыхающих с 1 июля. Как рассказала на брифинге министр туризма Николина Ангелкова, первые чартерные рейсы из Нидерландов и Германии прибудут на курорты уже в конце июня.

В аэропорту Бургаса ожидают до конца сентября более 10,6 тысячи чартерных рейсов, в Варне – порядка 6,4 тысячи. В этом списке и запланированные ранее рейсы из России. В Болгарии очень рассчитывают на российских гостей. По оценке Минтуризма страны, при оптимистическом сценарии, в случае чартеров из Великобритании и России, падение доходов в секторе туризма составит от не более 40 процентов. Если их не будет, спад в отрасли может достичь 50 процентов.