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Рособрнадзор рассказал, как будет проходить апелляция на результаты ЕГЭ
Апелляция на результаты Единого госэкзамена в этом году будет проходить дистанционно, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:47
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Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

Рособрнадзор рассказал, как будет проходить апелляция на результаты ЕГЭ

11:40 25.06.2020 (обновлено: 12:47 25.06.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВременно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
© РИА Новости / Нина Зотина
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Апелляция на результаты Единого госэкзамена в этом году будет проходить дистанционно, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Апелляцию всем регионам рекомендовано проводить дистанционно", - заявил Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной проведению ЕГЭ в 2020 году, в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Он также отметил, что в прошлом году ряд регионов уже проводил эту процедуру дистанционно.
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Как добавил Музаев, из-за перехода апелляции в онлайн-формат скорость обработки обращений и регламент их подачи не изменились, а Рособрнадзор ориентирует регионы на то, что от скорости работы с апелляциями зависит, успеет ли молодой человек поступить в вуз или нет.
Он также рассказал, что, как и в прошлые годы, ведомство планирует проверять экзаменационные работы не дольше десяти дней.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоОбщество
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