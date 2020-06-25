https://ria.ru/20200625/1573452892.html
Рособрнадзор рассказал, как будет проходить апелляция на результаты ЕГЭ
Апелляция на результаты Единого госэкзамена в этом году будет проходить дистанционно, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:40
2020-06-25T12:47
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
2020-06-25T11:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Апелляция на результаты Единого госэкзамена в этом году будет проходить дистанционно, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев
.
"Апелляцию всем регионам рекомендовано проводить дистанционно", - заявил Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной проведению ЕГЭ в 2020 году, в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Он также отметил, что в прошлом году ряд регионов уже проводил эту процедуру дистанционно.
Как добавил Музаев, из-за перехода апелляции в онлайн-формат скорость обработки обращений и регламент их подачи не изменились, а Рособрнадзор ориентирует регионы на то, что от скорости работы с апелляциями зависит, успеет ли молодой человек поступить в вуз или нет.
Он также рассказал, что, как и в прошлые годы, ведомство планирует проверять экзаменационные работы не дольше десяти дней.