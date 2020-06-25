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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573452761.html
В Карабахе выявили три новых случая заражения коронавирусом
Коронавирус выявлен еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 113, сообщили в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
нагорно-карабахская республика
в мире
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912102_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_d9f500dba098269ec7fddab11d518135.jpg
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коронавирус covid-19, воз, нагорно-карабахская республика, в мире

В Карабахе выявили три новых случая заражения коронавирусом

11:38 25.06.2020
81
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкСотрудницы в лаборатории
Сотрудницы в лаборатории
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Сотрудницы в лаборатории. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 113, сообщили в четверг в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.
Власти непризнанной республики сообщали, что по состоянию на 24 июня в Карабахе выявили 110 заболевших с COVID-19.
Город Степанакерт
21 марта, 17:25Распространение нового коронавируса
Карабах готовится к возможному проникновению коронавируса
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) коронавирус выявлен у 113 граждан. Вылечились 77 пациентов", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что изолированы 65 жителей, проведены 1763 теста.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
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