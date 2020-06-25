В Карабахе выявили три новых случая заражения коронавирусом

Власти непризнанной республики сообщали, что по состоянию на 24 июня в Карабахе выявили 110 заболевших с COVID-19.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) коронавирус выявлен у 113 граждан. Вылечились 77 пациентов", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что изолированы 65 жителей, проведены 1763 теста.