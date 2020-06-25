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Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ
Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ по выбору в этом году, следует из презентации Рособрнадзора. РИА Новости, 25.06.2020
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РИА Новости
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Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
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социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ

11:25 25.06.2020 (обновлено: 12:48 25.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в классе перед началом единого государственного экзамена
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ по выбору в этом году, следует из презентации Рособрнадзора.
Согласно презентации ведомства, представленной на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня", профильную математику выбрали 395307 человек, обществознание - 348217 человек.
По данным ведомства, ЕГЭ по физике хотят сдавать 159 732 человека, по биологии - 146726 человек, историю - 123240 человек, химию - 102056, информатику и ИКТ - 100 309 человек, английский - 98532 человека.
Меньше всего школьников выбрали литературу - 60439 человек и географию - 18482 человека.
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