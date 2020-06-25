https://ria.ru/20200625/1573451760.html
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ
Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ по выбору в этом году, следует из презентации Рособрнадзора. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:25
2020-06-25T12:48
социальный навигатор
сн_образование
россия
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
2020-06-25T11:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ по выбору в этом году, следует из презентации Рособрнадзора
.
Согласно презентации ведомства, представленной на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня", профильную математику выбрали 395307 человек, обществознание - 348217 человек.
По данным ведомства, ЕГЭ по физике хотят сдавать 159 732 человека, по биологии - 146726 человек, историю - 123240 человек, химию - 102056, информатику и ИКТ - 100 309 человек, английский - 98532 человека.
Меньше всего школьников выбрали литературу - 60439 человек и географию - 18482 человека.