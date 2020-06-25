Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ

Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото

Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ по выбору в этом году, следует из презентации Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ по выбору в этом году, следует из презентации Рособрнадзора

Согласно презентации ведомства, представленной на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня", профильную математику выбрали 395307 человек, обществознание - 348217 человек.

По данным ведомства, ЕГЭ по физике хотят сдавать 159 732 человека, по биологии - 146726 человек, историю - 123240 человек, химию - 102056, информатику и ИКТ - 100 309 человек, английский - 98532 человека.

Меньше всего школьников выбрали литературу - 60439 человек и географию - 18482 человека.