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В ВС Украины выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
Семь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 146 человек, выздоровели 290, сообщил в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
вооруженные силы украины
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украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВС Украины выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

11:18 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Семь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 146 человек, выздоровели 290, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы семь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона на лечении находятся двое военнослужащих… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВСУ болеют 146 человек, всего за время пандемии выздоровели 290 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 498 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 40 008 случаев COVID-19, скончались 1067 человек, почти 18 тысяч пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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