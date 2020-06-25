В ВС Украины выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрированы семь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона на лечении находятся двое военнослужащих… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВСУ болеют 146 человек, всего за время пандемии выздоровели 290 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 498 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 40 008 случаев COVID-19, скончались 1067 человек, почти 18 тысяч пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.