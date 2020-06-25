https://ria.ru/20200625/1573450921.html
В Рособрнадзоре оценили готовность регионов к ЕГЭ
Все российский регионы готовы к участию в Едином госэкзамене, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:11
2020-06-25T13:49
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сн_образование
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Все российский регионы готовы к участию в Едином госэкзамене, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев
.
Он сообщил, что сейчас идет апробация всей техники, необходимой для проведения ЕГЭ, работы организаторов по печати контрольно-измерительных материалов.
"На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов", - сказал Музаев во время онлайн-конференции, посвященной проведении ЕГЭ в 2020 году, в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Как следует из презентации, демонстрируемой на конференции, участие в экзамене примут все 85 российских регионов
Музаев также добавил, что количество специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в основной период 2020 года, составит около 289 тысяч человек. Кроме того, в организации экзаменов будет задействовано более 12 тысяч медицинских работников, что на треть больше, чем в прошлом году. Они будут проводить бесконтактную термометрию всех участников и организаторов на входе в пунктах проведения экзамена и определять, можно ли допустить их на экзамен.