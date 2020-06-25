В Рособрнадзоре оценили готовность регионов к ЕГЭ

"На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов", - сказал Музаев во время онлайн-конференции, посвященной проведении ЕГЭ в 2020 году, в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

Музаев также добавил, что количество специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в основной период 2020 года, составит около 289 тысяч человек. Кроме того, в организации экзаменов будет задействовано более 12 тысяч медицинских работников, что на треть больше, чем в прошлом году. Они будут проводить бесконтактную термометрию всех участников и организаторов на входе в пунктах проведения экзамена и определять, можно ли допустить их на экзамен.