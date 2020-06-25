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В Рособрнадзоре оценили готовность регионов к ЕГЭ
Все российский регионы готовы к участию в Едином госэкзамене, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:49
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Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
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социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

В Рособрнадзоре оценили готовность регионов к ЕГЭ

11:11 25.06.2020 (обновлено: 13:49 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУченик перед началом единого государственного экзамена
Ученик перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все российский регионы готовы к участию в Едином госэкзамене, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он сообщил, что сейчас идет апробация всей техники, необходимой для проведения ЕГЭ, работы организаторов по печати контрольно-измерительных материалов.
"На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов", - сказал Музаев во время онлайн-конференции, посвященной проведении ЕГЭ в 2020 году, в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Как следует из презентации, демонстрируемой на конференции, участие в экзамене примут все 85 российских регионов
Музаев также добавил, что количество специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в основной период 2020 года, составит около 289 тысяч человек. Кроме того, в организации экзаменов будет задействовано более 12 тысяч медицинских работников, что на треть больше, чем в прошлом году. Они будут проводить бесконтактную термометрию всех участников и организаторов на входе в пунктах проведения экзамена и определять, можно ли допустить их на экзамен.
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