Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Большинство популярных отелей Антальи намерены работать в этом туристическом сезоне, часть гостиниц уже открылись, но многие объекты рассчитывают возобновить прием туристов в июле, Большинство популярных отелей Антальи намерены работать в этом туристическом сезоне, часть гостиниц уже открылись, но многие объекты рассчитывают возобновить прием туристов в июле, сообщает АТОР.

В Турции планируют начать принимать гостей с основных въездных рынков уже в июле. По словам министра туризма и культуры Мехмета Эрсоя, ситуация с возобновлением авиасообщения с Россией может разрешиться в течении ближайших десяти дней.

Напомним, турецкая авиакомпания планирует с 16 июля выполнять 14 рейсов в неделю в Москву, с 17 июля – три в неделю в Санкт-Петербург, с 20 июля – столько же в Краснодар.