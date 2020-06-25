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Вице-премьер Испании станет кандидатом на пост председателя Еврогруппы
Министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям и вице-премьер Испании Надия Кальвиньо станет кандидатом на пост главы совета министров финансов... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:27
педро санчес
еврогруппа
испания
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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педро санчес, еврогруппа, испания, в мире

Вице-премьер Испании станет кандидатом на пост председателя Еврогруппы

11:05 25.06.2020 (обновлено: 11:27 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МАДРИД, 25 июн - РИА Новости. Министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям и вице-премьер Испании Надия Кальвиньо станет кандидатом на пост главы совета министров финансов государств еврозоны (Еврогруппы), сообщили в правительстве.
"Вице-премьер по экономическим вопросам Надия Кальвиньо будет кандидатом на пост председателя Еврогруппы, ключевого органа сотрудничества между членами еврозоны и для строительства более сильной и единой Европы", - говорится в сообщении.
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Премьер Педро Санчес заявил, что "для правительства будет честью", если Кальвиньо "сможет возглавить Еврогруппу", до этого эту должность никогда не занимал представитель Испании и женщина.
Выборы нового главы Еврогруппы состоятся в начале июля.
Председатель Еврогруппы выбирается на 2,5 года из министров финансов стран еврозоны большинством голосов. Нынешний руководитель Еврогруппы Марио Сентено не намерен оставаться на второй срок и планирует исполнять свои обязанности до конца текущего мандата 12 июля.
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Надия Кальвиньо возглавляет испанское министерство экономики с 2018 года, c января 2020 года также занимает должность третьего вице-премьера. С 2014 по 2018 год занимала пост генерального директора по бюджету в Европейской комиссии.
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Педро СанчесЕврогруппаИспанияВ мире
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