Вице-премьер Испании станет кандидатом на пост председателя Еврогруппы

МАДРИД, 25 июн - РИА Новости. Министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям и вице-премьер Министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям и вице-премьер Испании Надия Кальвиньо станет кандидатом на пост главы совета министров финансов государств еврозоны ( Еврогруппы ), сообщили в правительстве.

"Вице-премьер по экономическим вопросам Надия Кальвиньо будет кандидатом на пост председателя Еврогруппы, ключевого органа сотрудничества между членами еврозоны и для строительства более сильной и единой Европы", - говорится в сообщении.

Премьер Педро Санчес заявил, что "для правительства будет честью", если Кальвиньо "сможет возглавить Еврогруппу", до этого эту должность никогда не занимал представитель Испании и женщина.

Выборы нового главы Еврогруппы состоятся в начале июля.

Председатель Еврогруппы выбирается на 2,5 года из министров финансов стран еврозоны большинством голосов. Нынешний руководитель Еврогруппы Марио Сентено не намерен оставаться на второй срок и планирует исполнять свои обязанности до конца текущего мандата 12 июля.