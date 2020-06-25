В Свердловской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Более 130 пациентов с Более 130 пациентов с коронавирусом Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 51 из них подключен к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный штаб региона.

По последним данным, в области зафиксировано 11 684 случаев COVID-19, из них 192 – за последние сутки.

"Состояние 130 госпитализированных оценивается как тяжелое, 103 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 51 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что 666 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 6496 человек. За последние сутки скончались три пациента, таким образом, число летальных случаев достигло 82.