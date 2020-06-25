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В Свердловской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Более 130 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 51 из них подключен к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:00
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, свердловская область

В Свердловской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

11:00 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Более 130 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 51 из них подключен к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
По последним данным, в области зафиксировано 11 684 случаев COVID-19, из них 192 – за последние сутки.
"Состояние 130 госпитализированных оценивается как тяжелое, 103 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 51 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что 666 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 6496 человек. За последние сутки скончались три пациента, таким образом, число летальных случаев достигло 82.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСвердловская область
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