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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Нижегородской области стартовало электронное голосование по Конституции
Дистанционное электронное голосование по поправкам к конституции стартовало в Нижнем Новгороде в 10.00, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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конституция рф, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний новгород, владимир путин, москва, общество

В Нижегородской области стартовало электронное голосование по Конституции

10:58 25.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование по поправкам к конституции стартовало в Нижнем Новгороде в 10.00, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Нижегородская область наряду с Москвой стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.
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"Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в Нижегородской области в 10.00 25 июня", - сообщили в облизбиркоме.
Кроме того, в 8.00 мск пятницы в Нижегородской области начали работу все избирательные участки, подготовленные к общероссийскому голосованию по конституции. В регионе будут работать 2 169 постоянных и 11 временных участковых избирательных комиссий.
"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране избирательная комиссия Нижегородской области предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей и членов участковых избирательных комиссий на избирательных участках. На каждом избирательном участке при входе находится антибактериальный коврик, участникам голосования измеряют температуру, гражданам выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также находятся в масках и перчатках. Каждый избирательный участок оснащен антисептиками, ручными и стационарными металлодетекторами", - сообщает избирательная комиссия Нижегородской области.
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Отмечается, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, органы местного самоуправления организовали ежедневную влажную уборку и дезинфекцию помещений для голосования и автомобилей, задействованных в работе участковых избирательных комиссий. Также оказано содействие в нанесении разметки сигнальными лентами в помещении для голосования. В помещениях, где это можно было сделать, разграничили выходы и входы.
"Таким образом, избирательные участки оснащены всем необходимым для комфортного, доступного и безопасного голосования. Работать участковые избирательные комиссии будут с 8.00 до 20.00 с 25 июня по 1 июля 2020 года, обеспечивая голосование участников в помещениях участковых избирательных комиссий, вне помещения для голосования (на дому), на придомовых территориях и на территориях с затрудненным транспортным сообщением. Участники голосования должны будут находиться в помещении для голосования не более 15 минут. Кроме того, число голосующих на избирательном участке не должно превышать 8–12 человек в час", - отметила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.
За ходом голосования будут следить наблюдатели, направленные на избирательные участки от общественной палаты Нижегородской области и Общественной палаты Российской Федерации. Общественная палата региона сформировала на голосование корпус из 13 317 наблюдателей.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижний НовгородВладимир ПутинМоскваОбщество
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