В Нижегородской области стартовало электронное голосование по Конституции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование по поправкам к конституции стартовало в Дистанционное электронное голосование по поправкам к конституции стартовало в Нижнем Новгороде в 10.00, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Нижегородская область наряду с Москвой стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.

"Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в Нижегородской области в 10.00 25 июня", - сообщили в облизбиркоме.

Кроме того, в 8.00 мск пятницы в Нижегородской области начали работу все избирательные участки, подготовленные к общероссийскому голосованию по конституции. В регионе будут работать 2 169 постоянных и 11 временных участковых избирательных комиссий.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране избирательная комиссия Нижегородской области предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей и членов участковых избирательных комиссий на избирательных участках. На каждом избирательном участке при входе находится антибактериальный коврик, участникам голосования измеряют температуру, гражданам выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также находятся в масках и перчатках. Каждый избирательный участок оснащен антисептиками, ручными и стационарными металлодетекторами", - сообщает избирательная комиссия Нижегородской области.

Отмечается, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора , органы местного самоуправления организовали ежедневную влажную уборку и дезинфекцию помещений для голосования и автомобилей, задействованных в работе участковых избирательных комиссий. Также оказано содействие в нанесении разметки сигнальными лентами в помещении для голосования. В помещениях, где это можно было сделать, разграничили выходы и входы.

"Таким образом, избирательные участки оснащены всем необходимым для комфортного, доступного и безопасного голосования. Работать участковые избирательные комиссии будут с 8.00 до 20.00 с 25 июня по 1 июля 2020 года, обеспечивая голосование участников в помещениях участковых избирательных комиссий, вне помещения для голосования (на дому), на придомовых территориях и на территориях с затрудненным транспортным сообщением. Участники голосования должны будут находиться в помещении для голосования не более 15 минут. Кроме того, число голосующих на избирательном участке не должно превышать 8–12 человек в час", - отметила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.