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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Главы Сахалина и Камчатки проголосовали по поправкам к Конституции
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и врио главы Камчатского края Владимир Солодов приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:52
голосование по поправкам в конституцию
владимир солодов
конституция рф
валерий лимаренко
сахалин
камчатский край
общество
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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владимир солодов, конституция рф, валерий лимаренко, сахалин, камчатский край, общество

Главы Сахалина и Камчатки проголосовали по поправкам к Конституции

10:52 25.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и врио главы Камчатского края Владимир Солодов приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
Женщина голосует по поправкам к Конституции на избирательном участке № 145 в Москве
Вчера, 10:46Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК рассказали о ходе голосования по поправкам к Конституции
Глава Сахалина пришел на избирательный участок №323 в маске и перчатках. Он рассказал, что каждый, кто приходит голосовать за поправки - голосует за что-то свое, что ему ближе.
"Я выделяю как доминирующую поправку, которая связана с неделимостью территории. Постольку-поскольку, вы сами знаете, что этот вопрос ставится в повестку отношений между Россией и Японией. Мне бы хотелось, чтобы этот вопрос из повестки исчез и больше никогда не велись переговоры на эту тему, потому что нам, сахалинцам, курильчанам, этот вопрос абсолютно понятен. Это российская земля, которая для нас является неотъемлемой частью российской территории", - сказал журналистам Лимаренко.
Он обратился ко всем местным жителям, напомнив, что в настоящее время сахалинцы и курильчане имеют значительное количество социальных программ.
Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 10:04Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве стартовало электронное голосование по Конституции
"Складывается ситуация, что по совокупности социально защищенности мы являемся первыми в России, за нами идут уже другие территории, включая Москву, Санкт-Петербург. И когда в конституции написана обязанность индексировать социальные выплаты, такие как пенсия. Для нас это принципиально важно, значит, мы на десятки лет сохраняем за собой приоритетное право иметь лучший результат по социальной политике. И мы всегда будем формировать бюджет, как сейчас, несмотря на то, что идет секвестр - все социальные программы, которые у нас были, мы сумели сохранить", - заключил он.
Врио главы Камчатки отдал свой голос на избирательном участке №42, куда он также пришел в медицинской маске и перчатках. Солодов отметил, что участок готов на самом высоком уровне: разделены потоки тех, кто приходит, обозначены нормы дистанцирования, используются средства индивидуальной защиты, постоянно происходит дезинфекция, работники экипированы соответствующим образом. Солодов, впервые принимающий участие в голосовании на Камчатке, подчеркнул, что данное голосование по поправкам в конституцию - это гражданский долг каждого человека.
"Сейчас мы все являемся участниками исторического момента, когда результаты, достигнутые за последнее десятилетие, находят свое отражение в документе, на котором строится жизнь нашей страны. Это и отражение приоритета целостности государства и суверенитета. Здесь на Камчатке мы чувствуем это особенно остро. И это то, что волнует граждан: вопросы, связанные со здравоохранением и гарантиями медицины, заботы о семье и детях, гарантии достойной оплаты труда. Те вещи, которые на ранних стадиях не могли быть отражены в основном документе, сейчас, с учетом того прогресса, который достигнут, свое отражение находят. И поэтому очень важно сегодня каждому проявить свою гражданскую позицию, высказать свое мнение. Уверен, что мы все будем рассказывать об этом дне нашим детям и внукам, и он останется в наших сердцах на всю жизнь", - сказал Солодов.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Вчера, 08:08Голосование по поправкам в Конституцию
Жители Дальнего Востока голосуют по поправкам к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир СолодовКонституция РФВалерий ЛимаренкоСахалинКамчатский крайОбщество
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