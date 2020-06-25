Главы Сахалина и Камчатки проголосовали по поправкам к Конституции

Врио главы Камчатки отдал свой голос на избирательном участке №42, куда он также пришел в медицинской маске и перчатках. Солодов отметил, что участок готов на самом высоком уровне: разделены потоки тех, кто приходит, обозначены нормы дистанцирования, используются средства индивидуальной защиты, постоянно происходит дезинфекция, работники экипированы соответствующим образом. Солодов, впервые принимающий участие в голосовании на Камчатке, подчеркнул, что данное голосование по поправкам в конституцию - это гражданский долг каждого человека.

"Сейчас мы все являемся участниками исторического момента, когда результаты, достигнутые за последнее десятилетие, находят свое отражение в документе, на котором строится жизнь нашей страны. Это и отражение приоритета целостности государства и суверенитета. Здесь на Камчатке мы чувствуем это особенно остро. И это то, что волнует граждан: вопросы, связанные со здравоохранением и гарантиями медицины, заботы о семье и детях, гарантии достойной оплаты труда. Те вещи, которые на ранних стадиях не могли быть отражены в основном документе, сейчас, с учетом того прогресса, который достигнут, свое отражение находят. И поэтому очень важно сегодня каждому проявить свою гражданскую позицию, высказать свое мнение. Уверен, что мы все будем рассказывать об этом дне нашим детям и внукам, и он останется в наших сердцах на всю жизнь", - сказал Солодов.