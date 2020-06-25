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Эксперт прокомментировал планы переброски в Польшу ядерного оружия США
Варшава, как и Вашингтон, понимает возможные негативные последствия перебазирования на территорию Польши ядерного оружия США, и это нашло отражение в заявлении... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:48
джорджетт мосбахер (посол сша в польше)
анджей дуда
дональд трамп
польша
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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джорджетт мосбахер (посол сша в польше), анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире

Эксперт прокомментировал планы переброски в Польшу ядерного оружия США

10:48 25.06.2020
737
© REUTERS / Kacper PempelАмериканские военные на учениях в Польше. Март 2019
Американские военные на учениях в Польше. Март 2019
© REUTERS / Kacper Pempel
Американские военные на учениях в Польше. Март 2019. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Варшава, как и Вашингтон, понимает возможные негативные последствия перебазирования на территорию Польши ядерного оружия США, и это нашло отражение в заявлении польского президента Анджея Дуды, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Выступая накануне на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, Дуда заявил, что у Соединенных Штатов нет планов перебазирования в Польшу ядерного оружия из Германии. По словам польского лидера, это никогда не было темой его дискуссий с Трампом.
Президент Польши Анджей Дуда
Вчера, 00:41
Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
"Стоит учитывать контекст встречи, в частности, заявление Трампа о том, что США намерены вывести войска из Германии и перебросить их в Польшу. Уже одно это обстоятельство способно резко обострить взаимоотношения с Россией. Если встанет еще и вопрос о ядерном оружии, боюсь, это может повлечь самые непредсказуемые последствия", - прокомментировал российский эксперт.
По его мнению, и Вашингтоне понимают, что, "если на территории Польши будут размещены американские баллистические ракеты, способные долететь до Москвы в считанные минуты, то в условиях неотвратимой войны у России не останется другого выбора, кроме превентивного удара". "Если я верно понял, то Дуда также понимает возможные последствия - отсюда и это заявление", - отметил Батюк.
Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
24 июня, 23:17
США направят дополнительные войска в Польшу
1860060
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Джорджетт Мосбахер (посол США в Польше)Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
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