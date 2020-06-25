Эксперт прокомментировал планы переброски в Польшу ядерного оружия США

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Варшава, как и Вашингтон, понимает возможные негативные последствия перебазирования на территорию Польши ядерного оружия США, и это нашло отражение в заявлении польского президента Анджея Дуды, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Выступая накануне на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, Дуда заявил, что у Соединенных Штатов нет планов перебазирования в Польшу ядерного оружия из Германии. По словам польского лидера, это никогда не было темой его дискуссий с Трампом.
"Стоит учитывать контекст встречи, в частности, заявление Трампа о том, что США намерены вывести войска из Германии и перебросить их в Польшу. Уже одно это обстоятельство способно резко обострить взаимоотношения с Россией. Если встанет еще и вопрос о ядерном оружии, боюсь, это может повлечь самые непредсказуемые последствия", - прокомментировал российский эксперт.
По его мнению, и Вашингтоне понимают, что, "если на территории Польши будут размещены американские баллистические ракеты, способные долететь до Москвы в считанные минуты, то в условиях неотвратимой войны у России не останется другого выбора, кроме превентивного удара". "Если я верно понял, то Дуда также понимает возможные последствия - отсюда и это заявление", - отметил Батюк.
Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.
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