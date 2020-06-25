Эксперт прокомментировал планы переброски в Польшу ядерного оружия США

"Стоит учитывать контекст встречи, в частности, заявление Трампа о том, что США намерены вывести войска из Германии и перебросить их в Польшу. Уже одно это обстоятельство способно резко обострить взаимоотношения с Россией. Если встанет еще и вопрос о ядерном оружии, боюсь, это может повлечь самые непредсказуемые последствия", - прокомментировал российский эксперт.