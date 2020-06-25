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IATA предлагает заменить карантин прибывших авиапассажиров тестированием
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) просит государства отказаться от карантина для авиапассажиров во время восстановления от пандемии... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:06
туризм
коронавирус covid-19
туризм
международная ассоциация воздушного транспорта
новости - туризм
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коронавирус covid-19, туризм, международная ассоциация воздушного транспорта, новости - туризм

IATA предлагает заменить карантин прибывших авиапассажиров тестированием

11:06 25.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры, прибывшие рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка, выходят из зоны таможенного контроля в терминале F Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры, прибывшие рейсом Аэрофлота из Нью-Йорка, выходят из зоны таможенного контроля в терминале F Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) просит государства отказаться от карантина для авиапассажиров во время восстановления от пандемии коронавируса и предлагает в качестве альтернативы их обязательное тестирование в странах повышенного риска, заявил глава организации Александр де Жюньяк.
"Введение карантина в отношении прибывающих пассажиров держит страны в изоляции и оставляет сферы перевозок и туризма без работы. К счастью, существуют альтернативы, которые позволят снизить риск импорта инфекции COVID–19 и одновременно сделают возможным возобновление перевозок и туризма, что является ключевым фактором к восстановлению национальных экономик", — заявил глава IATA.
Для снижения риска распространения коронавируса по мере открытия государственных границ организация предлагает "многоуровневые меры". Ключевой из них является недопуск зараженных COVID–19 пассажиров к полету. В частности, предлагают в IATA, пассажирам в странах повышенного риска следует проходить тест на коронавирус до прибытия в аэропорт, чтобы на борт самолета допускались только те, у кого точно нет вируса.
"Анализ должен быть широкодоступным, крайне точным и быстрым. Результаты тестов должны подлежать независимой проверке, а также признаваться властями. Также должна быть обеспечена возможность их безопасной передачи соответствующим органам", — говорится в опубликованных на сайте организации рекомендациях.
В организации также подчеркивают необходимость соблюдения мер социального дистанцирования, обязательность ношения масок, тщательной дезинфекции, а также отслеживания контактов тех, у кого заболевание было выявлено уже после полета.
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"Такой многоуровневый подход делает полеты самым безопасным способом передвижения, а также позволит системе эффективно функционировать. Карантин – это односторонняя мера, она защищает одних и совершенно подводит других", — отмечают в организации, предлагая правительствам на основе предложенных рекомендаций разработать меры, которые позволят "защитить людей и от вируса, и от безработицы".
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