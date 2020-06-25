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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573447591.html
За сутки в России умерли 92 пациента с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 92 человека с коронавирусом, за все время - 8 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767313_0:0:2923:1645_1400x0_80_0_0_995f5ad7e9b0c564ca0acfbfadc84b57.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

За сутки в России умерли 92 пациента с коронавирусом

10:34 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрачи в коридоре
Врачи в коридоре
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Врачи в коридоре. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 92 человека с коронавирусом, за все время - 8 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 92 летальных случая... За весь период по России умерло 8 605 человек", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что 19 человек умерли в Санкт-Петербурге, 12 - в Москве, 10 - в Подмосковье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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