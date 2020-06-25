https://ria.ru/20200625/1573447591.html
За сутки в России умерли 92 пациента с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 92 человека с коронавирусом, за все время - 8 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:34
2020-06-25T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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https://ria.ru/20200625/1573447510.html
москва
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РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767313_0:0:2923:1645_1400x0_80_0_0_995f5ad7e9b0c564ca0acfbfadc84b57.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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