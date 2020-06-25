Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573447542.html
В России за сутки 6342 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны после лечения COVID- 6342 человека, за все время - 375 164, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:19
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823174_0:0:2927:1646_1400x0_80_0_0_4e4021b7f812728b6d503412eced33a0.jpg
1
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823174_0:0:2927:1646_1400x0_80_0_0_4e4021b7f812728b6d503412eced33a0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823174_136:0:2867:2048_1400x0_80_0_0_78d90c3fd597f88630544c33410d23dd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823174_114:184:1760:1830_1400x0_80_0_0_7ec9316b5d148f0c53ef7a1151ee2e32.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 6342 человека выздоровели от COVID-19

10:32 25.06.2020 (обновлено: 11:19 25.06.2020)
634
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны после лечения COVID- 6342 человека, за все время - 375 164, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 342 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 375 164", - говорится в сообщении.
В частности, 1414 человека выписаны в Подмосковье, 926 - в Москве, 589 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
761002
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Врачи в коридоре
За сутки в России умерли 92 пациента с коронавирусом
Медик выходит из машины скорой помощи
Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении заявили о рекордном числе больных COVID-19 за сутки
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 40 008
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Врачи
Covindex за прошлую неделю снизился на 2,5 пункта
Медицинская сестра в больничной палате
В России за сутки 12 393 человека выздоровели от COVID-19
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Россия поднялась на 12-е место в мире по числу смертей из-за COVID-19
Телеведущие Ксения Собчак, удостоенная премии Женщина года Glamour 2009 в номинации Женщина года, после торжественной церемонии вручения в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой
Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице лечатся почти 430 человек с COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Москве выявили 811 новых случаев COVID-19
Москва
В Москве отметили снижение прироста новых случаев коронавируса
Врач скорой помощи
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
07:06Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
07:05В Норильске за сутки собрали 16 кубометров топливно-водяной смеси
Лента новостейМолния