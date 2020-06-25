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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573447510.html
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:30
ханты-мансийский автономный округ
воз
москва
московская область (подмосковье)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573447990_0:0:3164:1779_1400x0_80_0_0_13a8bae08d191576ff7b59cc74ab8599.jpg
https://ria.ru/20200608/1572640507.html
https://ria.ru/20200618/1573108144.html
в сутки умирает от 100 до 200человек по тв подсчетам получается в среднем 150 в итоге месяц4500 а если3месяца то 13500не сходится прогноз
52
Это "выявление" уже превратилось в какую то ежедневную обязательную процедуру, как чистка зубов, например.
37
19
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573447990_0:0:3164:1779_1400x0_80_0_0_13a8bae08d191576ff7b59cc74ab8599.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, воз, москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом

10:32 25.06.2020 (обновлено: 11:30 25.06.2020)
41680
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
У 32% нет клинических проявлений. Общее число инфицированных по стране достигло 613 994, скончались 8605, поправились больше 375 тысяч.
Больше всего новых пациентов в Москве (885), Подмосковье (467) и Ханты-Мансийском автономном округе (319).
Также 221 случай зафиксировали в Санкт-Петербурге, 217 — в Нижегородской области, 209 — в Иркутской области; наименьший прирост отмечен в Чечне (девять), Крыму (восемь) и Еврейской автономной области (четыре).
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Накануне сообщалось о 7176 заболевших и 154 умерших.
Всего в мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 9,1 миллиона заразившихся коронавирусом, как минимум 473 тысячи умерли. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Чили, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округВОЗМоскваМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
в сутки умирает от 100 до 200человек по тв подсчетам получается в среднем 150 в итоге месяц4500 а если3месяца то 13500не сходится прогноз
25 июня, 10:37
Вася Васильев
12310729
Это "выявление" уже превратилось в какую то ежедневную обязательную процедуру, как чистка зубов, например.
25 июня, 10:53
ААнтивирус
15000319
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