https://ria.ru/20200625/1573447510.html
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:32
2020-06-25T11:30
ханты-мансийский автономный округ
воз
москва
московская область (подмосковье)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573447990_0:0:3164:1779_1400x0_80_0_0_13a8bae08d191576ff7b59cc74ab8599.jpg
https://ria.ru/20200608/1572640507.html
https://ria.ru/20200618/1573108144.html
Вася Васильев
в сутки умирает от 100 до 200человек по тв подсчетам получается в среднем 150 в итоге месяц4500 а если3месяца то 13500не сходится прогноз
52
Антивирус
Это "выявление" уже превратилось в какую то ежедневную обязательную процедуру, как чистка зубов, например.
37
19
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573447990_0:0:3164:1779_1400x0_80_0_0_13a8bae08d191576ff7b59cc74ab8599.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, воз, москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19