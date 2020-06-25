https://ria.ru/20200625/1573447481.html
Репатриационный рейс из Москвы в Нур-Султан отложили на сутки
Специальный репатриационный рейс из Москвы в Нур-Султан, ранее запланированный на 25 июня, отложен на сутки, говорится в сообщении посольства Казахстана в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:32
2020-06-25T10:32
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
москва
общество
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нур-султан
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, нур-султан, москва, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Специальный репатриационный рейс из Москвы
в Нур-Султан
, ранее запланированный на 25 июня, отложен на сутки, говорится в сообщении посольства Казахстана
в России.
"Информируем, что репатриационный рейс по маршруту Москва – Нур-Султан, намеченный на 25 июня, откладывается на сутки", - сообщили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что посольство Казахстана в России и авиакомпания SCAT планируют 25 июня специальный репатриационный рейс из Москвы в Нур-Султан.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.