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Репатриационный рейс из Москвы в Нур-Султан отложили на сутки
Специальный репатриационный рейс из Москвы в Нур-Султан, ранее запланированный на 25 июня, отложен на сутки, говорится в сообщении посольства Казахстана в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:32
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, нур-султан, москва, общество

Репатриационный рейс из Москвы в Нур-Султан отложили на сутки

10:32 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специальный репатриационный рейс из Москвы в Нур-Султан, ранее запланированный на 25 июня, отложен на сутки, говорится в сообщении посольства Казахстана в России.
"Информируем, что репатриационный рейс по маршруту Москва – Нур-Султан, намеченный на 25 июня, откладывается на сутки", - сообщили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что посольство Казахстана в России и авиакомпания SCAT планируют 25 июня специальный репатриационный рейс из Москвы в Нур-Султан.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанМоскваОбщество
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