Репатриационный рейс из Москвы в Нур-Султан отложили на сутки

"Информируем, что репатриационный рейс по маршруту Москва – Нур-Султан, намеченный на 25 июня, откладывается на сутки", - сообщили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что посольство Казахстана в России и авиакомпания SCAT планируют 25 июня специальный репатриационный рейс из Москвы в Нур-Султан.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.