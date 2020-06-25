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В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия в Донбассе за сутки
Нарушений перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки не зафиксировано, сообщили в четверг журналистам в представительстве... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:13
ситуация в днр и лнр
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353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия в Донбассе за сутки

10:13 25.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Нарушений перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки не зафиксировано, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщили о шести нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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