Жители села в Казахстане нашли разгуливающего по улицам льва

По его словам, утром в четверг от местных жителей поступила информация о льве в сельской местности Акшукыр Тупкараганского района Мангистауской области.

"Департаментом полиции и Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира был осуществлён выезд по отлову хищного животного. Специалисты отловили льва и на данный момент он находится под наблюдением в местности "Кошкар Ата". Примерный возраст 1-1,5 года, пол - самец, один из видов африканских львов. По виду домашний лев, людей не боится", - написал Дилдахмет на своей странице в Facebook.