https://ria.ru/20200625/1573445053.html
Жители села в Казахстане нашли разгуливающего по улицам льва
Жители села в Мангистауской области на юго-западе Казахстана нашли льва, разгуливающего по улицам, сообщил в четверг пресс-секретарь комитета лесного хозяйства... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:53
2020-06-25T09:53
мангистауская область
казахстан
в мире
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мангистауская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мангистауская область, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости.
Жители села в Мангистауской области
на юго-западе Казахстана
нашли льва, разгуливающего по улицам, сообщил в четверг пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики Сакен Дилдахмет.
По его словам, утром в четверг от местных жителей поступила информация о льве в сельской местности Акшукыр Тупкараганского района Мангистауской области.
"Департаментом полиции и Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира был осуществлён выезд по отлову хищного животного. Специалисты отловили льва и на данный момент он находится под наблюдением в местности "Кошкар Ата". Примерный возраст 1-1,5 года, пол - самец, один из видов африканских львов. По виду домашний лев, людей не боится", - написал Дилдахмет на своей странице в Facebook.
Он отметил, что "после установления личности хозяина и проверки документов, будет определена судьба льва".