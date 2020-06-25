https://ria.ru/20200625/1573444536.html
В Армении заявили о рекордном числе больных COVID-19 за сутки
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил в четверг о рекордном числе выявленных за сутки случаев коронавируса, инфекция подтверждена у 771... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:43
2020-06-25T09:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
армения
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, армения, в мире
ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости.
Министр здравоохранения Армении
Арсен Торосян сообщил в четверг о рекордном числе выявленных за сутки случаев коронавируса, инфекция подтверждена у 771 человека.
В среду власти страны сообщали о 21717 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 386 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"У нас за сутки зарегистрирован новый, в плохом смысле, рекорд - 771 подтвержденный случай COVID-19 из 2336 проведенных исследований", - сказал министр на заседании правительства. По его словам, в среднем коронавирус подтверждается у 30% тестируемых.
Торосян добавил, что в тяжелом состоянии сейчас находятся 502 пациента с выявленным коронавирусом, в крайне тяжелом – 113, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 40 человек. Министр сообщил также, что 51 пациент ждет госпитализации в больницы, специализирующиеся на лечении больных с COVID-19, из них лишь двое находятся дома, остальные 49 помещены в другие медучреждения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.