https://ria.ru/20200625/1573444324.html
"Ведомости" сообщили об эксклюзивных рейсах "Аэрофлота" за рубеж
"Аэрофлот" в июне продолжил возить пассажиров за рубеж несмотря на закрытие международного авиасообщения. Об этом со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:37
2020-06-25T10:25
туризм
новости - туризм
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
франкфурт-на-майне
нью-йорк (город)
сеул
лондон
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https://ria.ru/20200625/1573439928.html
zelip999
Штрафануть нужно Аэрофлот за это дело.
16
Ростовский Папа
Ну надо же деток олигархов проведать, огурчиков им солёных привезти, помидорчиков. Хамон и сыры французские, опять же, закончились, надо запасы восполнить. Потому и рейсы грузовые.
13
8
москва
франкфурт-на-майне
нью-йорк (город)
сеул
лондон
тель-авив
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574502_0:63:3418:1986_1400x0_80_0_0_15262ee4ba9268975043d84cc9efc4c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, франкфурт-на-майне, нью-йорк (город), сеул, лондон, тель-авив, париж, общество