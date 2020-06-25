"Ведомости" сообщили об эксклюзивных рейсах "Аэрофлота" за рубеж

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. " Аэрофлот " в июне продолжил возить пассажиров за рубеж несмотря на закрытие международного авиасообщения. Об этом со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний сообщили " Ведомости ".

Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. По данным источников издания, компания как минимум с начала месяца перевозит клиентов из Москвы во Франкфурт-на-Майне , в Париж

Скриншот с сайта "Аэрофлота" Скриншот с сайта "Аэрофлота"

В системе бронирования "Аэрофлота" видно, что компания продает билеты в Нью-Йорк на 28 июня. Также открыта продажа обратных билетов. Как отмечает издание, продажи на эти рейсы открываются менее чем за неделю, и зарезервировать место в самолете заранее нельзя.

По словам сотрудников авиакомпании, эти рейсы оформлены как грузовые. Международные грузовые рейсы разрешены, и билеты на них продаются с разрешения Росавиации , утверждают собеседники газеты.

Из-за пандемии коронавируса Россия с марта приостановила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали для россиян, которых нужно было привезти на родину. Для них организовали вывозные рейсы.