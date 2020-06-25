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"Ведомости" сообщили об эксклюзивных рейсах "Аэрофлота" за рубеж
"Аэрофлот" в июне продолжил возить пассажиров за рубеж несмотря на закрытие международного авиасообщения. Об этом со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:25
туризм
новости - туризм
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
франкфурт-на-майне
нью-йорк (город)
сеул
лондон
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https://ria.ru/20200625/1573439928.html
Штрафануть нужно Аэрофлот за это дело.
16
Ну надо же деток олигархов проведать, огурчиков им солёных привезти, помидорчиков. Хамон и сыры французские, опять же, закончились, надо запасы восполнить. Потому и рейсы грузовые.
13
8
москва
франкфурт-на-майне
нью-йорк (город)
сеул
лондон
тель-авив
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574502_0:63:3418:1986_1400x0_80_0_0_15262ee4ba9268975043d84cc9efc4c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, франкфурт-на-майне, нью-йорк (город), сеул, лондон, тель-авив, париж, общество

"Ведомости" сообщили об эксклюзивных рейсах "Аэрофлота" за рубеж

09:37 25.06.2020 (обновлено: 10:25 25.06.2020)
6958
© РИА Новости / Владимир АстапковичПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" в июне продолжил возить пассажиров за рубеж несмотря на закрытие международного авиасообщения. Об этом со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний сообщили "Ведомости".
По данным источников издания, компания как минимум с начала месяца перевозит клиентов из Москвы во Франкфурт-на-Майне, в Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив.
Скриншот с сайта "Аэрофлота"
Скриншот с сайта Аэрофлота
Скриншот с сайта "Аэрофлота"
В системе бронирования "Аэрофлота" видно, что компания продает билеты в Нью-Йорк на 28 июня. Также открыта продажа обратных билетов. Как отмечает издание, продажи на эти рейсы открываются менее чем за неделю, и зарезервировать место в самолете заранее нельзя.
По словам сотрудников авиакомпании, эти рейсы оформлены как грузовые. Международные грузовые рейсы разрешены, и билеты на них продаются с разрешения Росавиации, утверждают собеседники газеты.
Из-за пандемии коронавируса Россия с марта приостановила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали для россиян, которых нужно было привезти на родину. Для них организовали вывозные рейсы.
С июня началось постепенное снятие ограничений. Так, теперь граждане России могут выехать за рубеж к родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, работу или учебу.
Пассажирский самолет
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"Ъ": в Росавиации планируют возобновить международные полеты
910401621
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ТуризмНовости - ТуризмАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваФранкфурт-на-МайнеНью-Йорк (город)СеулЛондонТель-АвивПарижОбщество
Популярные комментарии
Штрафануть нужно Аэрофлот за это дело.
25 июня, 09:48
zzelip999
1200013
Ну надо же деток олигархов проведать, огурчиков им солёных привезти, помидорчиков. Хамон и сыры французские, опять же, закончились, надо запасы восполнить. Потому и рейсы грузовые.
25 июня, 10:45
РПРостовский Папа
920101
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