На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 40 008

"Сегодня очередной антирекорд. За минувшие сутки заболели 994 человека, из них 64 ребенка, а также 103 медработника. Зафиксированы 16 летальных случаев. Выздоровели 349 человек. Всего за время пандемии заболели 40008 человек, из них 2936 детей и 6346 медработников. Всего выздоровели 17750 человек, а летальных случаев 1067", - сказал Степанов.