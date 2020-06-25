Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573444136.html
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 40 008
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на рекордные 994, до 40008, умерли еще 16 человек, заявил в четверг на брифинге министр... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:47
распространение нового коронавируса
ситуация на украине
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_41087446235aacba8fbff501f9a07bbc.jpg
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_41087446235aacba8fbff501f9a07bbc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_183:0:2914:2048_1400x0_80_0_0_1f635315c61cb800549ad18b675c2343.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_524:0:2572:2048_1400x0_80_0_0_02a6e01f97f04007245aeeadf852f2aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, украина, в мире

На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 40 008

09:33 25.06.2020 (обновлено: 09:47 25.06.2020)
295
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на рекордные 994, до 40008, умерли еще 16 человек, заявил в четверг на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"Сегодня очередной антирекорд. За минувшие сутки заболели 994 человека, из них 64 ребенка, а также 103 медработника. Зафиксированы 16 летальных случаев. Выздоровели 349 человек. Всего за время пандемии заболели 40008 человек, из них 2936 детей и 6346 медработников. Всего выздоровели 17750 человек, а летальных случаев 1067", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 204, Одесской – 95, Закарпатской – 85 и в Киеве - 85.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
120000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило 4,5 тысячи
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России за сутки 6342 человека выздоровели от COVID-19
Парк развлечений Диснейленд в Калифорнии
Парк "Диснейленд" в Калифорнии отложил открытие
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Якутии приостановили работу рудника "Алросы" из-за коронавируса
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Челябинской области закрыли отделение больницы из-за выявления COVID-19
Лев
Жители села в Казахстане нашли разгуливающего по улицам льва
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Эксперт рассказал, когда в Пекине могут справиться со вспышкой COVID-19
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении заявили о рекордном числе больных COVID-19 за сутки
Врачи в коридоре
За сутки в России умерли 92 пациента с коронавирусом
Остров Родос, Греция
На Родосе ребенок потерял сознание из-за голода
Медик выходит из машины скорой помощи
Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники
В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,6 тысяч
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
На западе Украины из-за непогоды разрушено 64 моста
Ослабление карантинного режима на Украине
На Украине число случаев COVID-19 превысило 39 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
07:06Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
07:05В Норильске за сутки собрали 16 кубометров топливно-водяной смеси
06:46Китай за сутки выявил 13 случаев COVID-19 и пять бессимптомных носителей
Лента новостейМолния