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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 235 и достигло 6990, сообщила в четверг пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:19
распространение нового коронавируса
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шавкат мирзиеев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом

08:19 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 25 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 235 и достигло 6990, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев составляло 6755, 19 пациентов скончались, 4,56 тысячи выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
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"По состоянию на 25 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6990", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
Утром 24 июня было зарегистрировано 255 новых случаев – это новый рекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен 7 июня - 237 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4685. В среду из больниц были выписаны 125 человек, во вторник – 110, в понедельник – 73. Сейчас на лечении находятся 2286 пациентов с COVID-19, в том числе 18 - в тяжелом состоянии, четверо - в крайне тяжелом.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
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