В Узбекистане выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 25 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6990", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4685. В среду из больниц были выписаны 125 человек, во вторник – 110, в понедельник – 73. Сейчас на лечении находятся 2286 пациентов с COVID-19, в том числе 18 - в тяжелом состоянии, четверо - в крайне тяжелом.