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В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
Украинские силовики третьи сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:51
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
сцкк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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луганская народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков

07:51 25.06.2020
93
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Украинские силовики третьи сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 22 июня украинские силовики не нарушали режим тишины.
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"За 24 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСЦККЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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