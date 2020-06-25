https://ria.ru/20200625/1573441465.html
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
Украинские силовики третьи сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:51
2020-06-25T07:51
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
сцкк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573441312.html
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луганская народная республика
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире