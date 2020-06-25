https://ria.ru/20200625/1573441312.html
Украинские силовики сообщили о пяти обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили в четверг, что зафиксировали пять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:42
2020-06-25T07:42
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украина
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573411882.html
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луганская народная республика
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украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148395/05/1483950530_0:228:3083:1962_1400x0_80_0_0_939e4e201c3dff18aeea86e674ee9e0f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире