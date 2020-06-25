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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573441198.html
В Алма-Ате рассказали о ситуации с коронавирусом в городе
Ситуация с коронавирусом в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате напряженная, но управляемая, заявил в четверг руководитель управления общественного здоровья... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алма-ата
казахстан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, алма-ата, казахстан, в мире

В Алма-Ате рассказали о ситуации с коронавирусом в городе

07:33 25.06.2020
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© РИА Новости / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкВиды Алма-Аты
Виды Алма-Аты
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате напряженная, но управляемая, заявил в четверг руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.
"Ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией в Алматы, напряженная, но управляемая. В Алматы проводится большая работа по оказанию медицинской помощи, как в стационарах, так и на уровне поликлиник. Только за прошедшую неделю увеличилось количество госпитализаций и вызовов на службу скорой медицинской помощи практически в два раза. Нами регулярно проводится анализ заболеваемости. Мы отмечаем, что наиболее часто заражаются лица молодого возраста 20-29 лет, на их долю приходится порядка 35% зараженных, лица старше 60 лет заражаются в четыре раза реже - в 9% случаев", - сказал Надыров на брифинге.
Он отметил, что в динамике отмечается увеличение числа пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением болезни. По словам Надырова, увеличение числа тяжелобольных обусловлено ростом количества пациентов с сопутствующими заболеваниями.
В Казахстане подтверждено более 19,2 тысячи случаев коронавируса, более 11,8 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 136 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 12,6 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алма-АтаКазахстанВ мире
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