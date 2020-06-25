В Алма-Ате рассказали о ситуации с коронавирусом в городе

"Ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией в Алматы, напряженная, но управляемая. В Алматы проводится большая работа по оказанию медицинской помощи, как в стационарах, так и на уровне поликлиник. Только за прошедшую неделю увеличилось количество госпитализаций и вызовов на службу скорой медицинской помощи практически в два раза. Нами регулярно проводится анализ заболеваемости. Мы отмечаем, что наиболее часто заражаются лица молодого возраста 20-29 лет, на их долю приходится порядка 35% зараженных, лица старше 60 лет заражаются в четыре раза реже - в 9% случаев", - сказал Надыров на брифинге.