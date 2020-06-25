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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573440946.html
В столице Казахстана отмечают резкий рост заболеваемости пневмонией
2020-06-25T07:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
казахстан
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, нур-султан, казахстан, в мире

В столице Казахстана отмечают резкий рост заболеваемости пневмонией

07:14 25.06.2020
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Блокпост в Казахстане
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Блокпост в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Количество обращений с пневмонией в столице Казахстана увеличилось до 600 в сутки на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила в четверг руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова.
"Количество обращений с пневмониями увеличилось до 600 в сутки, ранее обращений было до 80", - сообщила Кисикова на брифинге.
По ее словам, "ежедневно в стационары города с коронавирусной инфекцией и пневмониями госпитализируются порядка 350-400 пациентов". В столице зарегистрировано 38 летальных случаев от коронавируса. Из них 70% составляют лица старше 60 лет.
В Казахстане подтверждено более 19,2 тысячи случаев коронавируса, более 11,8 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 136 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 12,6 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанКазахстанВ мире
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