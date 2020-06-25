https://ria.ru/20200625/1573440946.html
В столице Казахстана отмечают резкий рост заболеваемости пневмонией
2020-06-25T07:14
2020-06-25T07:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
казахстан
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573341623.html
нур-султан
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нур-султан, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости.
Количество обращений с пневмонией в столице Казахстана
увеличилось до 600 в сутки на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила в четверг руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана
Сауле Кисикова.
"Количество обращений с пневмониями увеличилось до 600 в сутки, ранее обращений было до 80", - сообщила Кисикова на брифинге.
По ее словам, "ежедневно в стационары города с коронавирусной инфекцией и пневмониями госпитализируются порядка 350-400 пациентов". В столице зарегистрировано 38 летальных случаев от коронавируса. Из них 70% составляют лица старше 60 лет.
В Казахстане подтверждено более 19,2 тысячи случаев коронавируса, более 11,8 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 136 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 12,6 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.