Эксперты оценили состояние межкорейских отношений

"Северная Корея послала нам сигнал к диалогу. Руководство Северной Кореи выбирает между военными действиями и диалогом. Они увидели волю нашего парламента ратифицировать межкорейские соглашения от 27 апреля и 19 сентября 2018 года, решительную сдержанность министра обороны Чон Гён Ду, искренность в жесткой реакции президента и правительства на публикацию мемуаров Болтона. Сейчас необходимо понять, в чем из реализации межкорейских договоренностей Юг может первым проявить инициативу, а что придется решать между США и Северной Кореей… Сеул и Пхеньян выиграли немного времени, но мир на Корейском полуострове сейчас зависит от быстрого решения южнокорейского правительства", - заявил профессор университета Кёнсан и специалист по КНДР Пак Чон Чхоль в комментарии, полученном РИА Новости.