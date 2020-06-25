Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573440614.html
Эксперты оценили состояние межкорейских отношений
Межкорейские отношения можно вернуть в нормальное русло, если начать диалог об экономическом сотрудничестве двух стран без привязки к переговорам США-КНДР, а... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:54
ким чен ын
южная корея
пхеньян
кндр (северная корея)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047695_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_148f23b6f0848aa6fe3a7db6c308d47a.jpg
https://ria.ru/20200623/1573337584.html
https://ria.ru/20200622/1573296778.html
https://ria.ru/20200625/1573345542.html
южная корея
пхеньян
кндр (северная корея)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047695_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_148f23b6f0848aa6fe3a7db6c308d47a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047695_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1db807c0ca265c9ebf9923fc1411d82f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047695_176:0:2224:2048_1400x0_80_0_0_52c1473bcca102faed8c7dd1e7912958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ким чен ын, южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), сша, в мире

Эксперты оценили состояние межкорейских отношений

06:54 25.06.2020
210
© AP Photo / Ahn Young-joonСолдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,
© AP Photo / Ahn Young-joon
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,. Архивное фото
СЕУЛ, 25 июн - РИА Новости. Межкорейские отношения можно вернуть в нормальное русло, если начать диалог об экономическом сотрудничестве двух стран без привязки к переговорам США-КНДР, а также предложить достаточно крупные и реализуемые проекты, считают южнокорейские эксперты.
В среду стало известно, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 23 июня приказал отложит представленный Генштабом план мер против Южной Кореи. После этого северокорейские интернет-ресурсы начали удалять статьи с критикой южнокорейского правительства, а военные КНДР на границе демонтировали громкоговорители, которые только было начали устанавливать.
Вид на город Сеул с горы Намсан
23 июня, 07:40
Шары с листовками, отправленными в КНДР, нашли в другой точке Южной Кореи
"Северная Корея послала нам сигнал к диалогу. Руководство Северной Кореи выбирает между военными действиями и диалогом. Они увидели волю нашего парламента ратифицировать межкорейские соглашения от 27 апреля и 19 сентября 2018 года, решительную сдержанность министра обороны Чон Гён Ду, искренность в жесткой реакции президента и правительства на публикацию мемуаров Болтона. Сейчас необходимо понять, в чем из реализации межкорейских договоренностей Юг может первым проявить инициативу, а что придется решать между США и Северной Кореей… Сеул и Пхеньян выиграли немного времени, но мир на Корейском полуострове сейчас зависит от быстрого решения южнокорейского правительства", - заявил профессор университета Кёнсан и специалист по КНДР Пак Чон Чхоль в комментарии, полученном РИА Новости.
По мнению Пак Чон Чхоля, с момента провального саммита в Ханое КНДР "непрерывно запрашивала у Южной Кореи план выполнения межкорейских договоренностей", и время давать ответ давно прошло. Лидер КНДР Ким Чен Ын уже не раз заявлял о "крайних сроках". Отсрочку обеспечила политика Китая, пандемия коронавируса и выборы в Южной Корее. Но даже после выборов правительство не предложило Пхеньяну какого-то конкретного плана, и Север "пошел своим новым путем".
Взрыв межкорейского офиса связи в приграничном городе Кэсон, Северная Корея
22 июня, 13:21
В Южной Корее оценили ситуацию в регионе
"Диалог об экономическом сотрудничестве Северной и Южной Кореи должен вестись отдельно от переговоров США-КНДР", - подчеркнул эксперт. Если сейчас не перестать оглядываться на США и не начать сотрудничество, то Корейский полуостров ждет возвращение к 2017 году с враждебными отношениями между Севером и Югом. Если же Сеул хочет сохранить мир, то начать стоит с "решения проблемы с листовками, а также роспуска американско-южнокорейской рабочей группы.
Директор Центра северокорейских исследований в Институте Сечжона Чон Сон Чжан считает, что чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров, Сеулу необходимо предлагать КНДР не мелкие символические проекты вроде разрешения индивидуальных турпоездок, а представить целостную картину планов межкорейского сотрудничества. Действительно реализуемых планов, которые получили бы одобрение международного сообщества и заинтересовали бы Северную Корею. Только такое предложение способствовало бы возвращению доверия, укреплению взаимопонимания и построению взаимовыгодных межкорейских отношений.
"Если продолжится ситуация, как сейчас, когда в южнокорейском правительстве не просматривается ни ответственного органа, ни организованных усилий по продвижению денуклеаризации на Корейском полуострове, то ядерный и ракетный потенциал Северной Кореи со временем будет лишь расти, и денуклеаризация станет окончательно невозможной", - подытожил Чон Сон Чжан.
Корейская война 1950-1953. Стрелок - охотник за вражескими самолетами.
03:06
Корейская война 1950-1953 годов
102000
Обсудить 0
Ким Чен ЫнЮжная КореяПхеньянКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
Рекомендуем
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
Экс-глава МВД Черногории призвал Запад отреагировать на насилие в стране
Лесные пожары в Кабанском районе Бурятии
В России за сутки потушили 68 лесных пожаров
Евгений Комаровский
Доктор Комаровский рассказал о необычном способе спастись от жары
Воспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду №15 в Иванове
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Хэтти Макдениэл в фильме Унесенные ветром(1939)
Стриминговая платформа HBO Max возвращает фильм "Унесенные ветром"
Режиссер Эмир Кустурица. Архивное фото
Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден официально согласится на выдвижение от Демпартии в августе
Обезьяны породы капуцин-плакса в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы
Высоковольтная линия электропередачи
В Чечне более 75 тысяч человек остались без электроснабжения
Председатель Совета Министров СССР Иосиф Виссарионович Сталин
Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
В Сиэтле многие протестующие покинули "автономную зону"
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
СМИ: сотрудников Секретной службы с митинга Трампа отправили на карантин
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Норильске собрали 55 кубов топливно-водяной смеси на месте аварии
Города России. Владивосток
Во Владивостоке проверяют данные о разливе нефтепродуктов
Верховный лама Тувы Джампел Лодой
В Туве объявили день траура по умершему от COVID-19 верховному ламе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Роструд напомнил о второй подряд короткой рабочей неделе
08:38Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19
08:37Двоих членов делегации Киргизии госпитализировали с COVID-19
08:37В Киргизии могут повторно ввести режим ЧП из-за коронавируса
08:33Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
08:33В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
08:21Более семи миллионов москвичей получили поддержку во время пандемии
08:19В Узбекистане выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом
08:17Педагоги получили почти три тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ
08:15Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами в четверг
08:14Губернатор Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у коллег
08:12Собчак хочет подать в суд на немецкое СМИ за клевету
08:09У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус
08:08Жители Дальнего Востока голосуют по поправкам к Конституции
08:03В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
07:59МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии
07:51В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
07:42Украинские силовики сообщили о пяти обстрелах в Донбассе за сутки
07:35Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"
07:31В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19
Лента новостейМолния