В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Воспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду №15 в Иванове

Власов предлагает предоставить родителям право на отказ от места в детском саду , положенного по закону, в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального минимального размера оплаты труда на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в учреждении дошкольного образования.

В случае, если родители изменят свое решение, у них будет возможность снова встать в очередь на получение законного места в детсаду, отказавшись от получения выплаты.

Парламентарий считает, что эта инициатива поможет существенно сократить очереди в детские сады, поскольку те родители, у которых есть с кем оставить ребенка, могут предпочесть дополнительную ежемесячную выплату.