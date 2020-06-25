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В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T07:12
россия
василий власов
детские сады
детские вопросы
сергей кравцов
госдума рф
общество
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https://ria.ru/20200623/1573346410.html
"Парламентарий считает, что эта инициатива поможет существенно сократить очереди в детские сады..." Сильно сказанул. А детские сады строить не пробовали, чтобы семьи, которым необходимо оставлять ребенка в детсаду, смогли гораздо легче реализовать это право.
30
Великолепно. Скоро вероятно будут выплаты за отказ от школы. И найдутся же те, кто разменяет образование на подачки. Никогда апокалипсис не был так близко.
30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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россия, василий власов, детские сады, детские вопросы, сергей кравцов, госдума рф, общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

06:49 25.06.2020 (обновлено: 07:12 25.06.2020)
6312
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВоспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду №15 в Иванове
Воспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду №15 в Иванове
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
Власов предлагает предоставить родителям право на отказ от места в детском саду, положенного по закону, в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального минимального размера оплаты труда на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в учреждении дошкольного образования.
В случае, если родители изменят свое решение, у них будет возможность снова встать в очередь на получение законного места в детсаду, отказавшись от получения выплаты.
Парламентарий считает, что эта инициатива поможет существенно сократить очереди в детские сады, поскольку те родители, у которых есть с кем оставить ребенка, могут предпочесть дополнительную ежемесячную выплату.
При этом семьи, которым необходимо оставлять ребенка в детсаду, смогут гораздо легче реализовать это право.
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774819039
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РоссияВасилий ВласовДетские садыДетские вопросыСергей КравцовГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
"Парламентарий считает, что эта инициатива поможет существенно сократить очереди в детские сады..." Сильно сказанул. А детские сады строить не пробовали, чтобы семьи, которым необходимо оставлять ребенка в детсаду, смогли гораздо легче реализовать это право.
25 июня, 08:18
ooakwoodash
2900100
Великолепно. Скоро вероятно будут выплаты за отказ от школы. И найдутся же те, кто разменяет образование на подачки. Никогда апокалипсис не был так близко.
25 июня, 08:25
Константин Деткин
2500300
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