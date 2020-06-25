https://ria.ru/20200625/1573440438.html
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:49
2020-06-25T07:12
россия
василий власов
детские сады
детские вопросы
сергей кравцов
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342136_0:0:3105:1748_1400x0_80_0_0_531a69ec63694140e4a8083af4c76737.jpg
https://ria.ru/20200623/1573346410.html
oakwoodash
"Парламентарий считает, что эта инициатива поможет существенно сократить очереди в детские сады..." Сильно сказанул. А детские сады строить не пробовали, чтобы семьи, которым необходимо оставлять ребенка в детсаду, смогли гораздо легче реализовать это право.
30
Константин Деткин
Великолепно. Скоро вероятно будут выплаты за отказ от школы. И найдутся же те, кто разменяет образование на подачки. Никогда апокалипсис не был так близко.
30
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342136_0:0:3105:1748_1400x0_80_0_0_531a69ec63694140e4a8083af4c76737.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342136_231:0:2962:2048_1400x0_80_0_0_df577eecfddc41e9659813bb1dc9609b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342136_572:0:2620:2048_1400x0_80_0_0_76ea1dcfc554bde0311ec15fa7709f75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий власов, детские сады, детские вопросы, сергей кравцов, госдума рф, общество