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https://ria.ru/20200625/1573439928.html
СМИ раскрыло план по возобновлению международного авиасообщения
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения в России, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T05:24
туризм
россия
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снг
александр нерадько
общество
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https://ria.ru/20200624/1573403050.html
Очень информативно , спасибо. Не зря журналист ест свой хлеб . Ни одной строчки конкретики
35
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:55:2248:1320_1400x0_80_0_0_a9e6cfbb28498af270dcc6fcb6c1136a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снг, александр нерадько, общество

СМИ раскрыло план по возобновлению международного авиасообщения

05:24 25.06.2020
25890
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения в России, пишет "Коммерсант".
Сообщается, что, по мнению Нерадько, начать возобновление международного авиасообщения следует с государств СНГ. Полеты в другие страны предлагается возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По информации издания, соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор. Также документ передали в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, где газете сообщили, что вопрос открытия авиасообщения рассматривается, однако окончательные решения будут принимать с учетом договоренностей с другими государствами.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Росавиация подготовила предложения по возобновлению международных авиарейсов и направила их в правительство.
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1091053222
Обсудить 5
ТуризмРоссияТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)СНГАлександр НерадькоОбщество
Популярные комментарии
Очень информативно , спасибо. Не зря журналист ест свой хлеб . Ни одной строчки конкретики
25 июня, 06:47
kkareninbt2008.karenin
2590100
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