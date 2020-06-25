https://ria.ru/20200625/1573439928.html
СМИ раскрыло план по возобновлению международного авиасообщения
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения в России, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T05:24
2020-06-25T05:24
туризм
россия
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снг
александр нерадько
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:55:2248:1320_1400x0_80_0_0_a9e6cfbb28498af270dcc6fcb6c1136a.jpg
https://ria.ru/20200624/1573403050.html
kareninbt2008.karenin
Очень информативно , спасибо. Не зря журналист ест свой хлеб . Ни одной строчки конкретики
35
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:55:2248:1320_1400x0_80_0_0_a9e6cfbb28498af270dcc6fcb6c1136a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_11:0:2010:1499_1400x0_80_0_0_cfafe823f2ed22e4066dc16a0984712b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_348:0:1847:1499_1400x0_80_0_0_76c2654b614ee71ef3f34004f51097c4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снг, александр нерадько, общество