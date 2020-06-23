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Источник: Росавиация проработала предложения по возобновлению авиарейсов
Росавиация проработала предложения по возобновлению в РФ международных авиарейсов, они направлены на рассмотрение в правительство, точных дат и решений пока... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:40
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика

Источник: Росавиация проработала предложения по возобновлению авиарейсов

16:25 23.06.2020 (обновлено: 16:40 23.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Росавиация проработала предложения по возобновлению в РФ международных авиарейсов, они направлены на рассмотрение в правительство, точных дат и решений пока нет, сообщил РИА Новости источник в авиавластях.
"Росавиация проработала предложения по возобновлению международного авиасообщения, они направлены на рассмотрение в правительство", - сказал источник.
Он уточнил, что пока точных дат и решений нет.
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