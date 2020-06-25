Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

"С точки зрения радиации, в Солнечной системе, кроме Земли, нет нигде благоприятных областей для жизни человечества. Земля — наш космический корабль, у нас есть атмосфера и магнитное поле для защиты от солнечных вспышек и галактического излучения", — сказал он.

По его словам, доза радиации на Луне в 400 раз превышает дозу на Земле. "На Марсе доза радиации в 1,5 раза меньше, чем на Луне, но и на Марсе, и на Луне есть галактическое космическое излучение, которое пагубным образом влияет на здоровье человека", — пояснил ученый.