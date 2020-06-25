https://ria.ru/20200625/1573439796.html
Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Человечество не сможет жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения, сказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T05:00
2020-06-25T05:18
хочу стать космонавтом
вячеслав шуршаков
луна
марс
космос - риа наука
российская академия наук
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав шуршаков, луна, марс, космос - риа наука, российская академия наук
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Человечество не сможет жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения, сказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков
.
"С точки зрения радиации, в Солнечной системе, кроме Земли, нет нигде благоприятных областей для жизни человечества. Земля — наш космический корабль, у нас есть атмосфера и магнитное поле для защиты от солнечных вспышек и галактического излучения", — сказал он.
По его словам, доза радиации на Луне в 400 раз превышает дозу на Земле. "На Марсе доза радиации в 1,5 раза меньше, чем на Луне, но и на Марсе, и на Луне есть галактическое космическое излучение, которое пагубным образом влияет на здоровье человека", — пояснил ученый.
Говоря об открываемых экзопланетах (планетах вне Солнечной системы), Шуршаков отметил, что на них в первую очередь надо искать магнитное поле. "Магнитосфера создает защитный экран, и если ее нет, то близлежащей звездой с экзопланеты будет сильно сдуваться атмосфера, со всеми вытекающими последствиями для живых организмов", — сказал он.