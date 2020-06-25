В Баня-Луке в ближайшие два года достроят русско-сербский храм

"В Баня-Луке строится православный храм, этот храм будет являться репликой храма, который был в Кремле. Планируется, что строительство будет завершено в ближайшие два года. Когда нам удастся все завершить, надеемся, что будет возможность принять Владимира Путина. Для нас это было бы исторической датой", - отметил Додик.