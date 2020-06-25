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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200625/1573439602.html
В Баня-Луке в ближайшие два года достроят русско-сербский храм
Завершить строительство русско-сербского храма Преображения Господня в Баня-Луке в Республике Сербской планируется в ближайшие два года, представители... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T04:34
религия и мировоззрение
россия
милорад додик
республика сербская
владимир путин
босния и герцеговина
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республика сербская
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, милорад додик, республика сербская, владимир путин, босния и герцеговина

В Баня-Луке в ближайшие два года достроят русско-сербский храм

04:34 25.06.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. 2017 год
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. 2017 год
© AP Photo / Darko Vojinovic
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Завершить строительство русско-сербского храма Преображения Господня в Баня-Луке в Республике Сербской планируется в ближайшие два года, представители республики рассчитывают на визит российского президента по этому случаю, сказал РИА Новости представитель сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
В главном городе Республики Сербской в настоящее время реализуется проект российско-сербского культурного центра и пятикупольного храма в русском архитектурном стиле на площади в 6,5 тысячи квадратных метров.
"В Баня-Луке строится православный храм, этот храм будет являться репликой храма, который был в Кремле. Планируется, что строительство будет завершено в ближайшие два года. Когда нам удастся все завершить, надеемся, что будет возможность принять Владимира Путина. Для нас это было бы исторической датой", - отметил Додик.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик в среду посетил парад Победы в Москве. После мероприятия он встретился с президентом Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
01:06
Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
1100001
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Религия и мировоззрениеРоссияМилорад ДодикРеспублика СербскаяВладимир ПутинБосния и Герцеговина
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