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В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:57
келли крафт
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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келли крафт, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), антониу гутерреш, сергей лавров, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), оон, иран, сша, в мире

В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

03:57 25.06.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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ООН, 25 июн - РИА Новости. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
В нем отмечается, что Крафт и Хук в ходе сеанса видеосвязи рассказали членам СБ ООН о проекте резолюции США, предполагающей продление оружейного эмбарго против Ирана. Резолюция была распространена среди членов Совбеза ранее на этой неделе.
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"Спецпредставитель Хук и постпред Крафт призвали членов Совета Безопасности продлить оружейное эмбарго", - сказано в сообщении госдепа, которое распространило постпредство США при ООН.
Представители США отметили, что Совбез должен единодушно разделять "обеспокоенность в связи с поставками оружия из Ирана". Хук также рассказал членам Совета Безопасности "о всей зловредной деятельности Ирана".
Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.
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В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231 (регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий). При этом российский министр подчеркивал, что объективных оснований ставить вопрос об оружейном эмбарго в отношении Ирана нет. Он напомнил, что "разрешительный порядок поставок" в Иран военной техники носил временный характер - это было сделано для запуска достигнутых в 2015 году договоренностей, что сегодня уже неактуально. Как подчеркнул Лавров, применение ограничений на поставки вооружений Ирану после 18 октября 2020 года "никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание".
Согласно проекту резолюции США, Совбез постановляет, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, "все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов… оружия и связанных с ним материалов". Исключение может быть в случае, если специальный комитет одобрит, по крайней мере, за 30 дней, такую деятельность "в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции".
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Кроме того документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений. США также предлагают запретить Тегерану осуществлять такие действия в отношении внешнего мира.
Страны должны замораживать финансовые активы лиц и структур, нарушающих данные положения, следует из текста.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Келли КрафтСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Антониу ГутеррешСергей ЛавровСовет Безопасности ООНЕвросоюзТегеран (город)ООНИранСШАВ мире
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