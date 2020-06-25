В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Согласно проекту резолюции США, Совбез постановляет, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, "все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов… оружия и связанных с ним материалов". Исключение может быть в случае, если специальный комитет одобрит, по крайней мере, за 30 дней, такую деятельность "в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции".