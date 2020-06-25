Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Среднесуточные температуры ниже нормы ожидаются в Приволжском и Уральском федеральном округах. Температуры будут на четыре градуса ниже нормы на Урале, а также в центральной и западной частях Приволжского федерального округа. Среднесуточные температуры в этих регионах — 12-16 градусов.