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Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Согласно прогнозу Гидрометцентра, до конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы, в центре и на западе Приволжского федерального округа РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:18
гидрометцентр
москва
санкт-петербург
общество
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Автор, где Вы увидели аномалии? Или теперь без "рекордов", "аномалий" и апокалипсисов статья не статья.
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москва
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
гидрометцентр, москва, санкт-петербург, общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

03:44 25.06.2020 (обновлено: 08:18 25.06.2020)
79412
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПарад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Согласно прогнозу Гидрометцентра, до конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы, в центре и на западе Приволжского федерального округа и на Урале — в среднем на четыре градуса ниже нормы, а на большей части Азиатской территории температуры будут выше нормы на 4-8 градусов.
Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме. Жителей юга России ждут среднесуточные температуры около 20 градусов. На северо-западе России температуры также будут соответствовать норме.
Среднесуточные температуры ниже нормы ожидаются в Приволжском и Уральском федеральном округах. Температуры будут на четыре градуса ниже нормы на Урале, а также в центральной и западной частях Приволжского федерального округа. Среднесуточные температуры в этих регионах — 12-16 градусов.
Азиатскую территорию страны ждет превышение показателей среднесуточных температур на 4-8 градусов. Наибольшие отклонения будут наблюдаться на севере Сибири, отклонения от нормы до четырех градусов ждут жителей юга Сибири. Среднесуточная температура на большей части Сибири — 20 градусов.
Девушка идет по одной из улиц в Москве
Вчера, 07:22
Вильфанд порекомендовал обращать внимание на солнечное излучение
3221181250
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ГидрометцентрМоскваСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Автор, где Вы увидели аномалии? Или теперь без "рекордов", "аномалий" и апокалипсисов статья не статья.
25 июня, 06:59
НЛНаталья Лобова
1920000
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