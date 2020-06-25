Летучая рассказала, как производители обманывают россиян с помощью ГОСТ

По ее словам, россиянам следует быть бдительными из-за маркетинговых уловок, поскольку производители могут указать на упаковке продукта ГОСТ на условия работы на заводе, а не на продаваемый предмет.

"Если вы на упаковке видите ГОСТ, то еще нужно проверять, потому что это может быть ГОСТ не на продукт, а на условия работы на заводе. Или, например, может быть написано просто слово ГОСТ, а номера нет, и тогда этот продукт на самом деле не проверен, не было никакой сертификации", — сказала Летучая.