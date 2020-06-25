https://ria.ru/20200625/1573439024.html
Летучая рассказала, как производители обманывают россиян с помощью ГОСТ
Телеведущая Елена Летучая в интервью "7дней.ру" рассказала, как производители могут обманывать российских потребителей с помощью ГОСТ. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:11
2020-06-25T03:11
елена летучая
россия
шоу-бизнес
ревизорро
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена летучая, россия, шоу-бизнес, ревизорро, общество
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Телеведущая Елена Летучая
в интервью "7дней.ру
" рассказала, как производители могут обманывать российских потребителей с помощью ГОСТ.
По ее словам, россиянам следует быть бдительными из-за маркетинговых уловок, поскольку производители могут указать на упаковке продукта ГОСТ на условия работы на заводе, а не на продаваемый предмет.
"Если вы на упаковке видите ГОСТ, то еще нужно проверять, потому что это может быть ГОСТ не на продукт, а на условия работы на заводе. Или, например, может быть написано просто слово ГОСТ, а номера нет, и тогда этот продукт на самом деле не проверен, не было никакой сертификации", — сказала Летучая.
Бывшая ведущая "Ревизорро
" также предупредила, что "эко" или "био" маркировка может оказаться на упаковке любого продукта, поскольку нет закона, который бы это регламентировал.
"Можно нарисовать прекрасную корову на зеленом лугу и написать "био", "эко" и сделать цену выше", — заключила она.