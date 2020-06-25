Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573439024.html
Летучая рассказала, как производители обманывают россиян с помощью ГОСТ
Телеведущая Елена Летучая в интервью "7дней.ру" рассказала, как производители могут обманывать российских потребителей с помощью ГОСТ. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:11
елена летучая
россия
шоу-бизнес
ревизорро
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151904/12/1519041240_0:38:1985:1155_1400x0_80_0_0_8b5a2f27643ef6c4e62fdf09a634e449.jpg
https://ria.ru/20200316/1568648512.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151904/12/1519041240_0:38:1985:1155_1400x0_80_0_0_8b5a2f27643ef6c4e62fdf09a634e449.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151904/12/1519041240_0:0:1985:1490_1400x0_80_0_0_2ae5ff928e835f08fe2b1e38ec96c27d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151904/12/1519041240_0:0:1985:1986_1400x0_80_0_0_d45ba547ccb26ad5491d06f7c2d24753.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена летучая, россия, шоу-бизнес, ревизорро, общество

Летучая рассказала, как производители обманывают россиян с помощью ГОСТ

03:11 25.06.2020
2587
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Летучая
Телеведущая Елена Летучая
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Елена Летучая. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Телеведущая Елена Летучая в интервью "7дней.ру" рассказала, как производители могут обманывать российских потребителей с помощью ГОСТ.
По ее словам, россиянам следует быть бдительными из-за маркетинговых уловок, поскольку производители могут указать на упаковке продукта ГОСТ на условия работы на заводе, а не на продаваемый предмет.
"Если вы на упаковке видите ГОСТ, то еще нужно проверять, потому что это может быть ГОСТ не на продукт, а на условия работы на заводе. Или, например, может быть написано просто слово ГОСТ, а номера нет, и тогда этот продукт на самом деле не проверен, не было никакой сертификации", — сказала Летучая.
Бывшая ведущая "Ревизорро" также предупредила, что "эко" или "био" маркировка может оказаться на упаковке любого продукта, поскольку нет закона, который бы это регламентировал.
Отдел с консервами в супермаркете
16 марта, 08:30
Роскачество описало маркетинговые уловки производителей
"Можно нарисовать прекрасную корову на зеленом лугу и написать "био", "эко" и сделать цену выше", — заключила она.
2331559714
Обсудить 4
Елена ЛетучаяРоссияШоу-бизнесРевизорроОбщество
Рекомендуем
Девушка загорает в Парке Горького в Москве
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
Девушка надевает защитную маску
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Монумент Независимости Украины в Киеве
В Раде рассказали о плане по уничтожению Украины
Смартфон
Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне
Планета Марс
Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Американские военные на учениях в Польше.
Дуда назвал одну из причин размещения в Польше американских солдат
Алексей Пушков
Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио
Япония отказалась размещать американскую систему ПРО
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Пассажирский самолет
СМИ раскрыло план по возобновлению международного авиасообщения
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Аналитик допустил возможность кризиса, сравнимого с Великой депрессией
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Ефремов "готов усыновить" несовершеннолетних родственников Захарова
Евгений Комаровский
Доктор Комаровский рассказал о необычном способе спастись от жары
Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
"Детские болезни" у "Арматы" прошли, сообщил разработчик
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Член ОП показал, как на голосовании соблюдают меры против COVID-19
08:37Двоих членов делегации Киргизии госпитализировали с COVID-19
08:37В Киргизии могут повторно ввести режим ЧП из-за коронавируса
08:33Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
08:33В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
08:21Более семи миллионов москвичей получили поддержку во время пандемии
08:19В Узбекистане выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом
08:17Педагоги получили почти три тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ
08:15Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами в четверг
08:14Губернатор Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у коллег
08:12Собчак хочет подать в суд на немецкое СМИ за клевету
08:09У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус
08:08Жители Дальнего Востока голосуют по поправкам к Конституции
08:03В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
07:59МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии
07:51В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
07:42Украинские силовики сообщили о пяти обстрелах в Донбассе за сутки
07:35Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"
07:31В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19
07:29В Сиэтле многие протестующие покинули "автономную зону"
Лента новостейМолния