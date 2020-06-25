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Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T02:39
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b2c8a71b5ddaaf1d274ba96ee7d90206.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ситуация на украине, ли куан ю, верховная рада украины, маргарет тэтчер, украина, в мире

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

02:04 25.06.2020 (обновлено: 02:39 25.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети. Об этом говорится в заявлении, опубликованном накануне на сайте ФПУ.
Профсоюзы выразили возмущение позицией Третьяковой, которую она высказала в выступлении на вебинаре, организованном в мае Киевской школой экономики.
Как отмечается, Третьякова привела в пример политику "стерилизации лиц", готовых получать социальную помощь, утверждая, что лучшим официальным курсом в сфере социальной политики будет отказ в пособиях женщинам в случае, когда их дети будут "очень низкого качества".
В своем выступлении Третьякова с одобрением ссылалась в качестве авторитетов на мнения членов британского правительства при Маргарет Тэтчер, а также на политику главы Сингапура Ли Куан Ю, который, по словам депутата, "кастрировал и стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования".
Позицию Третьяковой профсоюзы назвали "антисоциальной и антигуманной", напомнив, что она начала свою деятельность в должности председателя комитета с поддержки "антисоциальных реформ и разрушения социальной защиты граждан", исходя из позиции "немного дискриминировать наемного работника".
Профсоюзы указали, что высказывания Третьяковой пропагандируют насилие и идут вразрез с основными положениями Всеобщей декларации прав человека, конституции Украины и программы устойчивого развития страны.
"Председатель Комитета заявляет, что система должна быть такая: "Мы должны защищать не просто простого человека, а ту, которая хочет работать, хочет защищать общество, нашу нацию", отмечая, что такая позиция является ее "философией". Из такого заявления следует, что нетрудоспособные члены нашего общества, в частности лица с инвалидностью, пенсионеры, не будут подпадать под защиту государства", — подчеркнули в ФПУ.
"Считаем, что высказывания госпожи Третьяковой нарушают нормы депутатской этики и политик с такими взглядами не может находиться в высшем законодательном органе Украины, тем более не может возглавлять комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов", — отмечается в заявлении.
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Ситуация на УкраинеЛи Куан ЮВерховная Рада УкраиныМаргарет ТэтчерУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В третьем рейхе уже это было в планах. Добротные из кастрюлеголовых последователи вышли.
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