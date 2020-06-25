Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что США не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал ДРСМД.

По мнению Пушкова, такой результат был ожидаемым, поскольку именно поэтому Вашингтон и вышел из договора. Однако из-за этого, считает сенатор, страны Европы рискуют оказаться "заложниками США".

"Этого можно было ожидать: поэтому США и вышли из ДРСМД. Европейцы подыграли США и теперь рискуют вновь стать их заложниками, как во время ракетного кризиса 1980–х, — отметил Пушков.

В прошлом году Соединенные Штаты вышли из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Москва отвергла эти обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако Вашингтон не пошел навстречу и вышел из соглашения в одностороннем порядке.