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Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Twitter назвал причину, по которой США покинули... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T01:13
россия
совет федерации рф
алексей пушков
сша
безопасность
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РИА Новости
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353
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россия, совет федерации рф, алексей пушков, сша, безопасность, в мире

Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД

01:13 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Илья Питалев
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Twitter назвал причину, по которой США покинули договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что США не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал ДРСМД.
По мнению Пушкова, такой результат был ожидаемым, поскольку именно поэтому Вашингтон и вышел из договора. Однако из-за этого, считает сенатор, страны Европы рискуют оказаться "заложниками США".
"Этого можно было ожидать: поэтому США и вышли из ДРСМД. Европейцы подыграли США и теперь рискуют вновь стать их заложниками, как во время ракетного кризиса 1980–х, — отметил Пушков.
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В российском МИД заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
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РоссияСовет Федерации РФАлексей ПушковСШАБезопасностьВ мире
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