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Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик планирует до конца текущего года вновь посетить Москву, намерен встретиться с российским... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T01:06
россия
милорад додик
республика сербская
владимир путин
босния и герцеговина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, милорад додик, республика сербская, владимир путин, босния и герцеговина, в мире

Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года

01:06 25.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент РФ Владимир Путин и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик планирует до конца текущего года вновь посетить Москву, намерен встретиться с российским президентом, чтобы обсудить все аспекты сотрудничества, сообщил РИА Новости Додик.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик в среду посетил парад Победы в Москве. После мероприятия он встретился с президентом Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"В планах есть до конца года снова посетить Москву, и я надеюсь, что будет возможность встретиться с президентом Путиным. Обсудить вопросы по всем аспектам нашего сотрудничества", - сказал собеседник агентства.
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
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РоссияМилорад ДодикРеспублика СербскаяВладимир ПутинБосния и ГерцеговинаВ мире
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