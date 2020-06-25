https://ria.ru/20200625/1573437884.html
Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик планирует до конца текущего года вновь посетить Москву, намерен встретиться с российским... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T01:06
2020-06-25T01:06
россия
милорад додик
республика сербская
владимир путин
босния и герцеговина
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573437707.html
россия
республика сербская
босния и герцеговина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573347530_0:364:2992:2047_1400x0_80_0_0_fe3068aaa6fdea38ebf996a7b0519453.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, милорад додик, республика сербская, владимир путин, босния и герцеговина, в мире