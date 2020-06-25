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https://ria.ru/20200625/1573437646.html
Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
Немецкий автомобилестроительный концерн Audi AG заявил, что намерен расторгнуть контракт с российской телеведущей Ксенией Собчак в связи с пересмотром программы РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T04:33
культура
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
audi
ксения собчак
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https://ria.ru/20200624/1573399798.html
https://ria.ru/20200602/1572324882.html
https://ria.ru/20200624/1573399519.html
тут дело и не в постах. Глупо заключать контракт на рекламу с тем кого в стране не любит абсолютное большинство
119
Респект Audi!
114
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156263/66/1562636623_0:28:2048:1180_1400x0_80_0_0_0b55bed1c4608038d53f5a4701bec68f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156263/66/1562636623_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_06de214ff52010f67f96c1826d1bb239.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, audi, ксения собчак

Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США

00:47 25.06.2020 (обновлено: 04:33 25.06.2020)
61518
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущие Ксения Собчак, удостоенная премии "Женщина года Glamour 2009" в номинации "Женщина года", после торжественной церемонии вручения в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой
Телеведущие Ксения Собчак, удостоенная премии Женщина года Glamour 2009 в номинации Женщина года, после торжественной церемонии вручения в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 25 июн — РИА Новости. Немецкий автомобилестроительный концерн Audi AG заявил, что намерен расторгнуть контракт с российской телеведущей Ксенией Собчак в связи с пересмотром программы рекламного сотрудничества, также в этом сыграли роль ее противоречивые высказывания в Instagram, посвященные протестам в США. Об этом сообщил представитель корпорации Вернер Нойхольд.
На фоне протестов в Соединенных Штатах и других государствах, направленных против расизма и дискриминации, которые начались после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда, Собчак активно комментировала эту тему в социальной сети Instagram. Телеведущая 2 июня призналась, что выступает против расизма и жестокости полиции, и подвергла критике погромы бутиков и "уничтожение частной собственности", которые сопровождали протесты. По ее мнению, "незамутненный смысл любого вооруженного восстания — EAT THE RICH ("ешь богатых", с английского)", и те, кто участвует в подобных акциях, руководствуются логикой: "Если не получилось преуспеть по правилам капиталистического мира, то надо этот мир разрушить".
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Спустя четыре дня, когда пользователи социальных сетей публиковали по всему миру изображения черных квадратов в знак солидарности с протестующими и осуждения расизма и полицейской жестокости, Собчак сделала такой пост, однако вместо фотографии в нем было видео, где на черном фоне исполнялась песня "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики". Свой пост Собчак сопроводила подписью "Миннеаполис, я с тобой", однако в этот же день свою публикацию удалила. Позже комик и блогер Александр Гудков пояснил, что телеведущая сделала этот пост в рамках шоу Comment Out, согласно условиям которого участники должны оставлять неоднозначные публикации и комментарии. Пост был "наказанием", наложенным на Собчак в рамках шоу, тогда как сама телеведущая, как заверял Гудков, в реальной жизни никогда бы такого не выложила.
"Audi AG решительно противостоит всем формам расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой. Мы принимаем каждое подозрение на возможное нарушение очень серьезно и расследуем его, как и в этом случае", — заявил журналистам Нойхольд.
Он добавил, что подобные инциденты, о которых становится известно компании, для нее неприемлемы. "Audi прекращает рекламный контракт с Ксенией Собчак, это вступает в силу немедленно", — подчеркнул он.
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По словам Нойхольда, решение прекратить сотрудничество с телеведущей было принято до того, как она опубликовала свои неоднозначные посты, так как осуществлялся пересмотр программы рекламного партнерства Audi Russia.
Устное уведомление Собчак получила 16 июня 2020 года, а письменное сообщение было направлено 24 июня.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, Собчак заключала с Audi Russia восьмилетний контракт. Его сумму в компании не называют.
Как пояснил знакомый с ситуацией источник, посты Собчак в соцсети стали одной из причин, по которым было остановлено сотрудничество.
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КультураБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаAudiКсения Собчак
Популярные комментарии
тут дело и не в постах. Глупо заключать контракт на рекламу с тем кого в стране не любит абсолютное большинство
25 июня, 03:30
sergeyleshchov
11450000
Респект Audi!
25 июня, 01:04
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
10130036
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