Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США

Телеведущие Ксения Собчак, удостоенная премии "Женщина года Glamour 2009" в номинации "Женщина года", после торжественной церемонии вручения в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой

БЕРЛИН, 25 июн — РИА Новости. Немецкий автомобилестроительный концерн Audi AG заявил, что намерен расторгнуть контракт с российской телеведущей Немецкий автомобилестроительный концерн Audi AG заявил, что намерен расторгнуть контракт с российской телеведущей Ксенией Собчак в связи с пересмотром программы рекламного сотрудничества, также в этом сыграли роль ее противоречивые высказывания в Instagram, посвященные протестам в США . Об этом сообщил представитель корпорации Вернер Нойхольд.

На фоне протестов в Соединенных Штатах и других государствах, направленных против расизма и дискриминации, которые начались после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда , Собчак активно комментировала эту тему в социальной сети Instagram. Телеведущая 2 июня призналась, что выступает против расизма и жестокости полиции, и подвергла критике погромы бутиков и "уничтожение частной собственности", которые сопровождали протесты. По ее мнению, "незамутненный смысл любого вооруженного восстания — EAT THE RICH ("ешь богатых", с английского)", и те, кто участвует в подобных акциях, руководствуются логикой: "Если не получилось преуспеть по правилам капиталистического мира, то надо этот мир разрушить".

Спустя четыре дня, когда пользователи социальных сетей публиковали по всему миру изображения черных квадратов в знак солидарности с протестующими и осуждения расизма и полицейской жестокости, Собчак сделала такой пост, однако вместо фотографии в нем было видео, где на черном фоне исполнялась песня "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики". Свой пост Собчак сопроводила подписью "Миннеаполис, я с тобой", однако в этот же день свою публикацию удалила. Позже комик и блогер Александр Гудков пояснил, что телеведущая сделала этот пост в рамках шоу Comment Out, согласно условиям которого участники должны оставлять неоднозначные публикации и комментарии. Пост был "наказанием", наложенным на Собчак в рамках шоу, тогда как сама телеведущая, как заверял Гудков , в реальной жизни никогда бы такого не выложила.

"Audi AG решительно противостоит всем формам расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой. Мы принимаем каждое подозрение на возможное нарушение очень серьезно и расследуем его, как и в этом случае", — заявил журналистам Нойхольд.

Он добавил, что подобные инциденты, о которых становится известно компании, для нее неприемлемы. "Audi прекращает рекламный контракт с Ксенией Собчак, это вступает в силу немедленно", — подчеркнул он.

По словам Нойхольда, решение прекратить сотрудничество с телеведущей было принято до того, как она опубликовала свои неоднозначные посты, так как осуществлялся пересмотр программы рекламного партнерства Audi Russia.

Устное уведомление Собчак получила 16 июня 2020 года, а письменное сообщение было направлено 24 июня.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, Собчак заключала с Audi Russia восьмилетний контракт. Его сумму в компании не называют.