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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200625/1573437029.html
Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
В Москве произвели салют в честь 75-летия Победы, сообщила пресс-служба Западного военного округа. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T05:23
75 лет великой победы
владимир михалкин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Артиллеристы окрасили небо Москвы в цвета флага России
Артиллеристы окрасили небо Москвы в цвета флага России Завершающий момент салюта
2020-06-25T00:00
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владимир михалкин, москва, общество

Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России

00:00 25.06.2020 (обновлено: 05:23 25.06.2020)
733
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Москве произвели салют в честь 75-летия Победы, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Продолжительность салюта, который дал отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО имени маршала артиллерии Владимира Михалкина, составила 15 минут, за это время произведены порядка 10 тысяч выстрелов.
В пресс-службе добавили, что в завершение ночное небо столицы осветили цветами российского триколора.
Салют и лучи Победы в России
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Небо в российских городах окрасили салюты в часть 75-летия Победы.

Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1 из 15

Небо в российских городах окрасили салюты в часть 75-летия Победы.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

После отмены самоизоляции граждане смогли полюбоваться зрелищем не только из окон или в интернете, но и на улице.

Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
2 из 15

После отмены самоизоляции граждане смогли полюбоваться зрелищем не только из окон или в интернете, но и на улице.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

При запуске салюта в Москве планировали задействовать около десяти тысяч фейерверочных изделий и 52 пусковые установки.

Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
3 из 15

При запуске салюта в Москве планировали задействовать около десяти тысяч фейерверочных изделий и 52 пусковые установки.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Продолжительность салюта в столице составила целых 15 минут.

Вид на праздничный салют с летней веранды ресторана Сахалин в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
4 из 15

Продолжительность салюта в столице составила целых 15 минут.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

Артиллеристы отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвели порядка десяти тысяч выстрелов.

Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
5 из 15

Артиллеристы отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвели порядка десяти тысяч выстрелов.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Для запуска салюта в столице использовали 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров

Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
6 из 15

Для запуска салюта в столице использовали 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

Шумовой эффект салюта в Москве поддержали 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны.

Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
7 из 15

Шумовой эффект салюта в Москве поддержали 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В завершение салюта ночное небо столицы осветили цветами российского триколора.

Вид на праздничный салют с летней веранды ресторана Сахалин в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
8 из 15

В завершение салюта ночное небо столицы осветили цветами российского триколора.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Залп артиллерийского салюта на берегу реки Оби в Новосибирске.

Залп артиллерийского салюта на берегу реки Оби в Новосибирске в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
9 из 15

Залп артиллерийского салюта на берегу реки Оби в Новосибирске.

© Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Праздничный салют в Екатеринбурге.

Салют в Екатеринбурге в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
10 из 15

Праздничный салют в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Артиллерийские расчеты Тихоокеанского флота отсалютовали воинам-победителям тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском 350 фейерверочных выстрелов.

Салют во Владивостоке в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
11 из 15

Артиллерийские расчеты Тихоокеанского флота отсалютовали воинам-победителям тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском 350 фейерверочных выстрелов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В российских городах также прошла акция "Лучи Победы" в честь торжества праздника Победы.

Акция Лучи Победы на Поклонной горе в Москве
12 из 15

В российских городах также прошла акция "Лучи Победы" в честь торжества праздника Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Акция повторяет кульминацию парада на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

Акция Лучи Победы в Москве
13 из 15

Акция повторяет кульминацию парада на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

75 лет назад в ночном небе над Москвой было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог. На фото: главное здание МГУ

Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова во время акции Лучи Победы в Москве
14 из 15

75 лет назад в ночном небе над Москвой было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог. На фото: главное здание МГУ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Акция "Лучи победы" прошла и на Дальнем Востоке. Портовики осветили небо прожекторами на третьем причале Владивостокского морского торгового порта.

Портовики освещают небо прожекторами на третьем причале Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) во время акции Лучи Победы во Владивостоке
15 из 15

Акция "Лучи победы" прошла и на Дальнем Востоке. Портовики осветили небо прожекторами на третьем причале Владивостокского морского торгового порта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 15

Небо в российских городах окрасили салюты в часть 75-летия Победы.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 15

После отмены самоизоляции граждане смогли полюбоваться зрелищем не только из окон или в интернете, но и на улице.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 15

При запуске салюта в Москве планировали задействовать около десяти тысяч фейерверочных изделий и 52 пусковые установки.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
4 из 15

Продолжительность салюта в столице составила целых 15 минут.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 15

Артиллеристы отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвели порядка десяти тысяч выстрелов.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Для запуска салюта в столице использовали 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
7 из 15

Шумовой эффект салюта в Москве поддержали 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
8 из 15

В завершение салюта ночное небо столицы осветили цветами российского триколора.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 15

Залп артиллерийского салюта на берегу реки Оби в Новосибирске.

© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
10 из 15

Праздничный салют в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 15

Артиллерийские расчеты Тихоокеанского флота отсалютовали воинам-победителям тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском 350 фейерверочных выстрелов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 15

В российских городах также прошла акция "Лучи Победы" в честь торжества праздника Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Акция повторяет кульминацию парада на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
14 из 15

75 лет назад в ночном небе над Москвой было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог. На фото: главное здание МГУ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
15 из 15

Акция "Лучи победы" прошла и на Дальнем Востоке. Портовики осветили небо прожекторами на третьем причале Владивостокского морского торгового порта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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75 лет Великой ПобедыВладимир МихалкинМоскваОбщество
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