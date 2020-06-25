Салют и лучи Победы в России

Небо в российских городах окрасили салюты в часть 75-летия Победы.
Небо в российских городах окрасили салюты в часть 75-летия Победы.
После отмены самоизоляции граждане смогли полюбоваться зрелищем не только из окон или в интернете, но и на улице.
После отмены самоизоляции граждане смогли полюбоваться зрелищем не только из окон или в интернете, но и на улице.
При запуске салюта в Москве планировали задействовать около десяти тысяч фейерверочных изделий и 52 пусковые установки.
При запуске салюта в Москве планировали задействовать около десяти тысяч фейерверочных изделий и 52 пусковые установки.
Продолжительность салюта в столице составила целых 15 минут.
Продолжительность салюта в столице составила целых 15 минут.
Артиллеристы отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвели порядка десяти тысяч выстрелов.
Артиллеристы отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвели порядка десяти тысяч выстрелов.
Для запуска салюта в столице использовали 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров
Для запуска салюта в столице использовали 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров
Шумовой эффект салюта в Москве поддержали 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны.
Шумовой эффект салюта в Москве поддержали 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны.
В завершение салюта ночное небо столицы осветили цветами российского триколора.
В завершение салюта ночное небо столицы осветили цветами российского триколора.
Залп артиллерийского салюта на берегу реки Оби в Новосибирске.
Залп артиллерийского салюта на берегу реки Оби в Новосибирске.
Праздничный салют в Екатеринбурге.
Артиллерийские расчеты Тихоокеанского флота отсалютовали воинам-победителям тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском 350 фейерверочных выстрелов.
Артиллерийские расчеты Тихоокеанского флота отсалютовали воинам-победителям тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском 350 фейерверочных выстрелов.
В российских городах также прошла акция "Лучи Победы" в честь торжества праздника Победы.
В российских городах также прошла акция "Лучи Победы" в честь торжества праздника Победы.
Акция повторяет кульминацию парада на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.
Акция повторяет кульминацию парада на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.
75 лет назад в ночном небе над Москвой было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог. На фото: главное здание МГУ
75 лет назад в ночном небе над Москвой было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог. На фото: главное здание МГУ
Акция "Лучи победы" прошла и на Дальнем Востоке. Портовики осветили небо прожекторами на третьем причале Владивостокского морского торгового порта.
Акция "Лучи победы" прошла и на Дальнем Востоке. Портовики осветили небо прожекторами на третьем причале Владивостокского морского торгового порта.