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Ученые доказали, что путешествия делают человека счастливым
Ученые доказали, что путешествия делают человека счастливым, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T02:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, gps, новости - туризм, колумбийский университет, нью-йорк (город), майами, сша

Ученые доказали, что путешествия делают человека счастливым

02:16 25.06.2020
142
© РИА Новости / Максим БлиновДевушки на Крымской набережной в Москве
Девушки на Крымской набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Ученые доказали, что путешествия делают человека счастливым, сообщает Travel and Leisure.
Опытные путешественники знают, что изучение нового места дарит чувство радости. Но из-за пандемии коронавируса возможностей для поездок стало намного меньше. Ученые из университета Майами и Колумбийского университета в Нью-Йорке провели исследование и доказали, что даже в условиях ограничений важно выбираться хотя бы в ближайшие области или посещать достопримечательности в своем городе, но продолжать исследовать окружающий мир.
В работе, опубликованной в журнале Nature Neuroscience, специалисты сообщают, что ежедневное познание нового приносит позитивные эмоции каждый день.
В ходе эксперимента они отслеживали настроение и местонахождение 122 человек в Нью-Йорке и Майами в течение нескольких месяцев. Команда проанализировала их движения с помощью GPS-трекеров и выяснила, как эти перемещения соотносятся с настроением. Ученые обнаружили, что люди с большим разнообразием повседневных переживаний чувствуют себя счастливее.
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"Новые и разнообразные переживания в целом полезны для мозга и для организма в целом", — сказал Аарон Хеллер, соавтор исследования и психолог из Университета Майами. Психологи обнаружили, что те, кто путешествовали хотя бы недалеко от дома, были счастливее тех, кто проводил целые дни в четырех стенах.
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