https://ria.ru/20200625/1573388054.html
Ученые доказали, что путешествия делают человека счастливым
Ученые доказали, что путешествия делают человека счастливым, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T02:16
2020-06-25T02:16
туризм
туризм
gps
новости - туризм
колумбийский университет
нью-йорк (город)
майами
сша
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нью-йорк (город)
майами
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155228/66/1552286668_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_cc7f83dac634a92e0fe9bb5d794682fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, gps, новости - туризм, колумбийский университет, нью-йорк (город), майами, сша
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости.
Ученые доказали, что путешествия делают человека счастливым, сообщает
Travel and Leisure.
Опытные путешественники знают, что изучение нового места дарит чувство радости. Но из-за пандемии коронавируса возможностей для поездок стало намного меньше. Ученые из университета Майами и Колумбийского университета в Нью-Йорке провели исследование и доказали, что даже в условиях ограничений важно выбираться хотя бы в ближайшие области или посещать достопримечательности в своем городе, но продолжать исследовать окружающий мир.
В работе, опубликованной в журнале
Nature Neuroscience,
специалисты сообщают, что ежедневное познание нового приносит позитивные эмоции каждый день.
В ходе эксперимента они отслеживали настроение и местонахождение 122 человек в Нью-Йорке и Майами в течение нескольких месяцев. Команда проанализировала их движения с помощью GPS-трекеров и выяснила, как эти перемещения соотносятся с настроением. Ученые обнаружили, что люди с большим разнообразием повседневных переживаний чувствуют себя счастливее.
"Новые и разнообразные переживания в целом полезны для мозга и для организма в целом", — сказал Аарон Хеллер, соавтор исследования и психолог из Университета Майами. Психологи обнаружили, что те, кто путешествовали хотя бы недалеко от дома, были счастливее тех, кто проводил целые дни в четырех стенах.
Еще оказалось, что те, кто отправляется исследовать окрестности сегодня, завтра повторяет этот опыт. Начать – просто, говорят исследователи. Нужно составить план достопримечательностей, которые расположены рядом с вами. Это могут быть не только памятники, но и скверы, кофейни, необычные дома.