МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Ученые доказали, что путешествия делают человека счастливым, Ученые доказали, что путешествия делают человека счастливым, сообщает Travel and Leisure.

Опытные путешественники знают, что изучение нового места дарит чувство радости. Но из-за пандемии коронавируса возможностей для поездок стало намного меньше. Ученые из университета Майами и Колумбийского университета в Нью-Йорке провели исследование и доказали, что даже в условиях ограничений важно выбираться хотя бы в ближайшие области или посещать достопримечательности в своем городе, но продолжать исследовать окружающий мир.

В работе, опубликованной в журнале Nature Neuroscience, специалисты сообщают, что ежедневное познание нового приносит позитивные эмоции каждый день.

В ходе эксперимента они отслеживали настроение и местонахождение 122 человек в Нью-Йорке и Майами в течение нескольких месяцев. Команда проанализировала их движения с помощью GPS-трекеров и выяснила, как эти перемещения соотносятся с настроением. Ученые обнаружили, что люди с большим разнообразием повседневных переживаний чувствуют себя счастливее.

"Новые и разнообразные переживания в целом полезны для мозга и для организма в целом", — сказал Аарон Хеллер, соавтор исследования и психолог из Университета Майами. Психологи обнаружили, что те, кто путешествовали хотя бы недалеко от дома, были счастливее тех, кто проводил целые дни в четырех стенах.