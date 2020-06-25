https://ria.ru/20200625/1573362261.html
СМИ узнали, Брюс Уиллис сыграет злодея и захватит АЭС в новом боевике
На Международном Каннском кинорынке, который в этом году проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, выставили на продажу боевик "Реактор" (Reactor)... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:00
2020-06-25T06:00
кино и сериалы
новости культуры
брюс уиллис
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/82/1562588253_0:111:2736:1650_1400x0_80_0_0_6cacbae07b3f8e45380b00d4ea1d8877.jpg
https://ria.ru/20200623/1573299910.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/82/1562588253_0:111:2736:1650_1400x0_80_0_0_6cacbae07b3f8e45380b00d4ea1d8877.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/82/1562588253_0:0:2709:2032_1400x0_80_0_0_5260b6c5cacc022a2268352cf9abe0d7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/82/1562588253_0:0:2033:2032_1400x0_80_0_0_dcb94bee54c6aa819cf5a6feefc661f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, брюс уиллис
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
На Международном Каннском кинорынке, который в этом году проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, выставили на продажу боевик "Реактор" (Reactor) с Брюсом Уиллисом в главной роли, сообщает
THR.
По информации издания, на этот раз Уиллис, который, как правило, играет положительных персонажей и защитников человечества, станет злодеем — лидером банды наемников. Вместе с ними он захватывает атомную электростанцию и держит в заложниках сотрудников. Остановить преступника должен бывший военнослужащий.
Руководит проектом режиссер Джаред Кон, который снял триллеры "Борн Бад" (2011 год) и "Бадди Хатчинс" (2015 год). Он же подготовил сценарий вместе с Кэмом Кэнноном и Стивеном Сайрусом.
Ранее СМИ писали, что Брюс Уиллис подписал
контракт с компанией Emmett/Furla Films, чтобы принять участие в трех ее проектах. Съемки первого "Out of Death” ("За пределами смерти") начнутся после окончания производства боевика "Полночь на злаковом поле".
Затем актер приступит к работе над "Run of the Hitman" ("Побег киллера") по сценарию Стивена Сайруса и Билли Джея. Третьей лентой станет "Killing Field” ("Поле убийства").