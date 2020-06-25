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https://ria.ru/20200625/1573362261.html
СМИ узнали, Брюс Уиллис сыграет злодея и захватит АЭС в новом боевике
На Международном Каннском кинорынке, который в этом году проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, выставили на продажу боевик "Реактор" (Reactor)... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T06:00
кино и сериалы
новости культуры
брюс уиллис
культура
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, брюс уиллис

СМИ узнали, Брюс Уиллис сыграет злодея и захватит АЭС в новом боевике

06:00 25.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брюс Уиллис
Актер Брюс Уиллис
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На Международном Каннском кинорынке, который в этом году проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, выставили на продажу боевик "Реактор" (Reactor) с Брюсом Уиллисом в главной роли, сообщает THR.
По информации издания, на этот раз Уиллис, который, как правило, играет положительных персонажей и защитников человечества, станет злодеем — лидером банды наемников. Вместе с ними он захватывает атомную электростанцию и держит в заложниках сотрудников. Остановить преступника должен бывший военнослужащий.
Руководит проектом режиссер Джаред Кон, который снял триллеры "Борн Бад" (2011 год) и "Бадди Хатчинс" (2015 год). Он же подготовил сценарий вместе с Кэмом Кэнноном и Стивеном Сайрусом.
Ранее СМИ писали, что Брюс Уиллис подписал контракт с компанией Emmett/Furla Films, чтобы принять участие в трех ее проектах. Съемки первого "Out of Death” ("За пределами смерти") начнутся после окончания производства боевика "Полночь на злаковом поле".
Затем актер приступит к работе над "Run of the Hitman" ("Побег киллера") по сценарию Стивена Сайруса и Билли Джея. Третьей лентой станет "Killing Field” ("Поле убийства").
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КультураКино и сериалыНовости культурыБрюс Уиллис
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