https://ria.ru/20200624/1573506371.html
Муфтият Татарстана решил лицензировать знатоков Корана
Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) начало выдавать специальные свидетельства хафизам (знатокам Корана), его может получить любой верующий после... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:02
2020-06-26T12:02
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570523384_0:119:3072:1846_1400x0_80_0_0_98ebfe158fb32c1893af9a725a4af1c4.jpg
https://ria.ru/20200606/1572585657.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570523384_0:119:3072:1846_1400x0_80_0_0_98ebfe158fb32c1893af9a725a4af1c4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570523384_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0d1e9559acc5d2f67ceca1b7bbee45c7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570523384_99:0:2147:2048_1400x0_80_0_0_5f6f26c9bdb97c1a9ed6fe03cdcbdf14.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) начало выдавать специальные свидетельства хафизам (знатокам Корана), его может получить любой верующий после успешно сданных экзаменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.
"В Духовном управлении мусульман РТ по поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина заработала Комиссия по присвоению хафизам Свидетельства о знании наизусть Корана. Она создана с целью выявления точного количества хафизов в республике, проверки и степени их знаний, а также документального подтверждения их статуса. Свидетельства об этом будут присваиваться ежегодно в ходе экзаменационных заседаний комиссии ДУМ РТ на предмет знания Корана. При этом к экзаменам будут допущены и те желающие, которые выучили Коран самостоятельно", - отметили в пресс-службе.
Свидетельства будут присвоены тем, кто сможет прочитать перед комиссией священную книгу ислама на память, начиная с любого указанного места, без ошибок и с соблюдением всех правил произношения. Экзамен могут сдавать как мужчины, так и женщины.
В составе экзаменационной комиссии - хафизы, специалисты ДУМ РТ по вопросам шариата, преподаватели религиозных вузов. Имеющие специальную лицензию знатоки Корана смогут в дальнейшем участвовать в проведении таравих-намазов - специальных ночных молитв в мечетях во время священного месяца Рамадан.