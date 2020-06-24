Муфтият Татарстана решил лицензировать знатоков Корана

"В Духовном управлении мусульман РТ по поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина заработала Комиссия по присвоению хафизам Свидетельства о знании наизусть Корана. Она создана с целью выявления точного количества хафизов в республике, проверки и степени их знаний, а также документального подтверждения их статуса. Свидетельства об этом будут присваиваться ежегодно в ходе экзаменационных заседаний комиссии ДУМ РТ на предмет знания Корана. При этом к экзаменам будут допущены и те желающие, которые выучили Коран самостоятельно", - отметили в пресс-службе.