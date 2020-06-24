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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200624/1573506371.html
Муфтият Татарстана решил лицензировать знатоков Корана
Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) начало выдавать специальные свидетельства хафизам (знатокам Корана), его может получить любой верующий после... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-26T12:02
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение

Муфтият Татарстана решил лицензировать знатоков Корана

12:02 24.06.2020 (обновлено: 12:02 26.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКоран в руках муфтия
Коран в руках муфтия
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) начало выдавать специальные свидетельства хафизам (знатокам Корана), его может получить любой верующий после успешно сданных экзаменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.
"В Духовном управлении мусульман РТ по поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина заработала Комиссия по присвоению хафизам Свидетельства о знании наизусть Корана. Она создана с целью выявления точного количества хафизов в республике, проверки и степени их знаний, а также документального подтверждения их статуса. Свидетельства об этом будут присваиваться ежегодно в ходе экзаменационных заседаний комиссии ДУМ РТ на предмет знания Корана. При этом к экзаменам будут допущены и те желающие, которые выучили Коран самостоятельно", - отметили в пресс-службе.
Свидетельства будут присвоены тем, кто сможет прочитать перед комиссией священную книгу ислама на память, начиная с любого указанного места, без ошибок и с соблюдением всех правил произношения. Экзамен могут сдавать как мужчины, так и женщины.
В составе экзаменационной комиссии - хафизы, специалисты ДУМ РТ по вопросам шариата, преподаватели религиозных вузов. Имеющие специальную лицензию знатоки Корана смогут в дальнейшем участвовать в проведении таравих-намазов - специальных ночных молитв в мечетях во время священного месяца Рамадан.
Казанский кремль
6 июня, 12:14Религия и мировоззрение
Мусульмане Татарстана возобновили коллективные молитвы
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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