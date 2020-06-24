Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573436760.html
Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Представитель сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик в ходе личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным в среду обсудил двустороннее... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:45
милорад додик
владимир путин
сергей шойгу
москва
босния и герцеговина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149077/82/1490778250_0:194:3001:1882_1400x0_80_0_0_53a71de66317197258affdf4e6a4c509.jpg
https://ria.ru/20200624/1573388103.html
https://ria.ru/20200624/1573434340.html
1
москва
босния и герцеговина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149077/82/1490778250_0:194:3001:1882_1400x0_80_0_0_53a71de66317197258affdf4e6a4c509.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149077/82/1490778250_116:0:2883:2075_1400x0_80_0_0_9cf6c547ec65035f6acdb78e679ec4e9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149077/82/1490778250_462:0:2537:2075_1400x0_80_0_0_ed85dcdb8b6db2e4ccc6d0632fed6238.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
милорад додик, владимир путин, сергей шойгу, москва, босния и герцеговина, в мире

Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве

23:45 24.06.2020
718
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. 2017 год
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. 2017 год
© AP Photo / Darko Vojinovic
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Представитель сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик в ходе личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным в среду обсудил двустороннее сотрудничество и поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с успешной организацией парада, сообщил РИА Новости Додик.
"Все было посвящено параду Победы, тем воспоминаниям о тех военных днях, тех страданиях, которые перенесли сербский и русский народы. Также была возможность обсудить наши планы на этот год, вопросы, которые касаются нашего двустороннего сотрудничества", - сказал Додик, отвечая на вопрос о темах, которые удалось обсудить во время встречи с Путиным в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Вчера, 08:00
Первый гость с начала пандемии. Чего Вучич хочет от Путина
"Россия и Республика Сербская очень хорошо сотрудничают, и мы, конечно, благодарны России за то сотрудничество, которое мы осуществляем во всех областях, это и экономика, и культура, и образование, и здравоохранение... Россия для нас очень важный партнёр и в политических вопросах, потому что является членом совета по введению мира в Боснии и Герцеговине (Совет по выполнению Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине - ред.)", - отметил собеседник агентства.
Додик добавил, что в рамках протокола у него была также возможность встретиться с министром обороны РФ. "И у меня была возможность поздравить господина Шойгу с такой успешной организацией парада. Конечно, благодаря такому министру, как Шойгу, Россия вернула свою позицию в международно-стратегическом плане, и это, конечно, предает значение всему, что делает Россия во главе с Владимиром Путиным", - добавил Додик.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик в среду посетил парад Победы в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Вчера, 21:45
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала
2010001
Обсудить 1
Милорад ДодикВладимир ПутинСергей ШойгуМоскваБосния и ГерцеговинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп оценил ход работы над соглашением по ядерному оружию с Россией
Музыкант Джиган на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015
Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
Председатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Кустурица рассказал о впечатлениях от визита в Москву
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала
Американские военные на учениях в Польше. Март 2019
Дуда попросил Трампа не выводить военных из Европы
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Киевский суд обязал прокуратуру возбудить дело против Порошенко
Телеведущие Ксения Собчак, удостоенная премии Женщина года Glamour 2009 в номинации Женщина года, после торжественной церемонии вручения в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой
Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
Вертолеты Ми-24 (вверху) и Ансат-У выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
США направят дополнительные войска в Польшу
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Польша и США подпишут соглашении о проектировании АЭС
Пусковая установка подвижного грунтового ракетного комплекса Тополь-М
Москва и Вашингтон обсудили новую российскую ядерную доктрину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова
02:06Кабмин обсудит выделение десяти тысяч рублей на детей до 16 лет
02:04Профсоюзы требуют уволить главу комитета Рады за слова о кастрации людей
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
Лента новостейМолния