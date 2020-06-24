Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве

Додик добавил, что в рамках протокола у него была также возможность встретиться с министром обороны РФ. "И у меня была возможность поздравить господина Шойгу с такой успешной организацией парада. Конечно, благодаря такому министру, как Шойгу, Россия вернула свою позицию в международно-стратегическом плане, и это, конечно, предает значение всему, что делает Россия во главе с Владимиром Путиным", - добавил Додик.