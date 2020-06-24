На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

ВОЛГОГРАД, 24 июн - РИА Новости. Концерт Победы на Мамаевом кургане в Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде начался с выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета , сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Начавшийся дождь не испугал ни артистов, ни зрителей, которых не так много, как планировалось изначально. Из-за ситуации с коронавирусом количество человек пришлось ограничить, утешением может служить тот факт, что ведётся телетрансляция.

"Это единственный концерт. Другие телеканалы тоже передают, но в записях предыдущие концерты. Но у нас единственный в стране праздничный концерт", - сказал журналистам перед концертом дирижёр Юрий Башмет.

Специально для театрально-музыкального проекта мемориал на Мамаевом кургане преобразили, бассейн на Площади героев стал сценой, где выступят танцоры под песню "Журавли". Центром красочных декораций стала скульптура "Родина-мать зовёт!" и конструкция с большими экранами, которую видно практически из любой точки города. На монумент и экраны спроецируют кадры военной хроники.