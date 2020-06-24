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75 лет Великой Победы
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На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде начался с выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, сообщает... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:28
75 лет великой победы
игорь бутман
юрий башмет
сергей безруков
волгоград
волгоградская область
мамаев курган
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Праздничный концерт и салют на Мамаевом кургане в Волгограде
На Мамаевом кургане в Волгограде начался концерт Победы, передает корреспондент РИА Новости Праздничный салют гремит в небе над Волгоградом
2020-06-24T23:28
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игорь бутман, юрий башмет, сергей безруков, волгоград, волгоградская область, мамаев курган, общество

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

23:28 24.06.2020
627
ВОЛГОГРАД, 24 июн - РИА Новости. Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде начался с выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Начавшийся дождь не испугал ни артистов, ни зрителей, которых не так много, как планировалось изначально. Из-за ситуации с коронавирусом количество человек пришлось ограничить, утешением может служить тот факт, что ведётся телетрансляция.
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"Это единственный концерт. Другие телеканалы тоже передают, но в записях предыдущие концерты. Но у нас единственный в стране праздничный концерт", - сказал журналистам перед концертом дирижёр Юрий Башмет.
Специально для театрально-музыкального проекта мемориал на Мамаевом кургане преобразили, бассейн на Площади героев стал сценой, где выступят танцоры под песню "Журавли". Центром красочных декораций стала скульптура "Родина-мать зовёт!" и конструкция с большими экранами, которую видно практически из любой точки города. На монумент и экраны спроецируют кадры военной хроники.
Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде - одно из ключевых событий празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По данным организаторов, в концерте примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Сергей Гармаш, Сергей Безруков и другие известные и популярные артисты и музыканты. Действо проходит у подножия монумента "Родина-мать зовет!".
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75 лет Великой ПобедыИгорь БутманЮрий БашметСергей БезруковВолгоградВолгоградская областьМамаев курганОбщество
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