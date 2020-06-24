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В Махачкале ликвидировали открытое горение на рынке
Открытое горение в магазинах в районе автостанции "Южная" в Махачкале удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T22:00
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
происшествия
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махачкала
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия

В Махачкале ликвидировали открытое горение на рынке

22:00 24.06.2020
397
© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале, Дагестан
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале, Дагестан
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Открытое горение в магазинах в районе автостанции "Южная" в Махачкале удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 1500 квадратных метров на проспекте Аметхана Султана.
"В 21.16 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
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102020
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Республика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МахачкалаПроисшествия
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