Выставку о легендарном разведчике покажут в 22 парках по всей России

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Мультимедиа-выставку о советском разведчике-нелегале "Николай Кузнецов. Герои не умирают" покажут в 22 исторических парках проекта "Россия - Моя история" по всей стране, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы проекта Александр Тарасов.

"Новая мультимедийная выставка о Герое Советского Союза Николае Ивановиче Кузнецове пройдет в 22 исторических парках "Россия - Моя история", - сказал Тарасов.

По его словам, накануне выставка открылась в Екатеринбурге, но пока доступна только онлайн: видео-экскурсия размещена в соцсетях проекта.

"По мере изменения эпидемиологической ситуации, увидеть выставку вживую можно будет не только в Екатеринбурге, но и других городах страны. В том числе - в московском историческом парке "Россия - Моя история" на ВДНХ", - пояснил Тарасов. Точные сроки открытия выставки в других парках проекта пока не называются.

Личное дело Кузнецова до 2025 года хранится в архиве под запрещающим к раскрытию грифом, однако организаторы смогли собрать данные о его подвигах и ежедневной работе под прикрытием. Посетителям представят фото и видеохронику, воспоминания коллег - участников боевых действий "и документы, которые были недавно рассекречены". Гости смогут оценить географию его деятельности, а также "с помощью ультрафиолетовых фонариков прочитать скрытый текст об особенностях выполнения секретных заданий".

По данным организаторов проекта, благодаря донесениям Кузнецова "удалось сорвать покушение на глав государств антигитлеровской коалиции на Тегеранской конференции в 1943 году и подготовиться к крупнейшему танковому сражению на Курской дуге". "Работая под легендой немецкого офицера во вражеском тылу, ему удалось ликвидировать 11 высших нацистских офицеров и чиновников оккупационной администрации, а также большое количество оккупантов рангом ниже", - рассказали в пресс-службе проекта.

"История каждого героя Великой Отечественной войны уникальна. Кузнецов – один из тех, кто вообще сформировал образ разведчика в нашем Отечестве. Мультимедийная выставка откроет многим мальчишкам и девчонкам секреты настоящей разведки и расскажет о жизни героя", - рассказал РИА Новости директор Ассоциации исторических парков "Россия - Моя история" Иван Есин.